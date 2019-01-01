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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

مودريتش يعلق على شائعات رحيله عن ريال مدريد

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أفضل لاعب في العالم كان قريباً من إنتر الصيف الماضي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

نفى لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، أن هناك رغبة من طرفه للرحيل عن الفريق الملكي وأكد على سعادته بالتواجد في العاصمة الإسبانية.

وشغل رحيل أفضل لاعب في العالم في 2018 الصحف الصيف الماضي بعد اقترابه من إنتر بحسب التقارير ولكن ريال مدريد رفض التفريط في نجمه.

وقال مودريتش للمراسلين بعد مباراة إشبيلية: "أنا هنا، أمك عاماً ونصف في عقدي بعد ولا يوجد ضغط أو انشغال بالموضوع".

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وأتبع: "تلك مدة ليست قليلة، أنا هاديء ودائماً ما كانت علاقتي طيبة بالنادي وسأستمر في إبقائها على ذلك الوضع".

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وواصل الكرواتي: "أنا سعيد هنا بمثل مقدار سعادتي يوم وصولي، أتمنى البقاء أكثر من هذا العام والنصف".

وختم مودريتش: "أتمنى أن تكون رغبة ريال مدريد مماثلة لرغبتي ولا توجد أي مشاكل".

وينتهي عقد مودريتش في يونيو 2020 ولمح اللاعب في أكثر من مناسبة سابقة لرغبته في تجديده.

وفاز ريال مدريد بهدفين نظيفين على ضيفه إشبيلية مساء السبت ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

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