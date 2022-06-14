مودريتش يختار أبرز المرشحين للفوز بالمونديال.. ويمدح ميسي

هكذا يرى لوكا مودريتش أبرز المرشحين للقب كأس العالم

تحدث لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا ونجم ريال مدريد عن منتخب الأرجنتين والفارق الذي سيكون عليه في مونديال 2022 بقطر.

وصنف مودريتش الأرجنتين كواحد من أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس العالم، مشيدًا بقائد الفريق، ليونيل ميسي.

وقال مودريتش عقب فوز منتخب كرواتيا على نظيره الفرنسي 1-0 في دوري الأمم الأوروبية: "لقد التقينا بالأرجنتين في كأس العالم بالنسخة الماضية وتغلبنا عليهم، وأستطيع الآن أن أرى أنهم صاروا أفضل".

وكانت كرواتيا قد فازت على الأرجنتين في كأس العالم 2018 بروسيا بنتيجة 3-0 في دور المجموعات الذي تأهلا عنه سويًا إلى الدور الثاني بعد مجموعة ضمت إلى جانبهما كلًا من أيسلندا ونيجيريا.

وأضاف مودريتش في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "إنهم الآن متحدون أكثر كفريق، والكل تحت قائد هو ليونيل ميسي، الذي يعد لاعبًا مميزًا".

وأكمل: "قياسًا لكل ذلك، أراهم من بين أبرز المرشحين لتحقيق لقب كأس العالم".

وكانت الأرجنتين قد مضت في إطار تصاعدي عقب التتويج بلقب كوبا أمريكا 2021، والذي كان اللقب الأول للأرجنتين رسميًا منذ عام 1993 على مستوى المنتخب الأول، تأهلت إلى كأس العالم بسهولة، وحققت لقب "فيناليسيما" للسوبر الأوروبي الأمريكي الجنوبي على حساب إيطاليا أبطال أوروبا.

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