مودريتش يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

عقد المتوج بالكرة الذهبية في ريال مدريد ينتهي عام 2021

حسم لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، موقفه من الرحيل عن صفوف النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري، إذ ينتهي عقده في 2021.

التقارير الصحفية أكدت اقتراب مودريتش من مغادرة النادي الملكي في ظل اهتمام من إنتر الإيطالي وفرق بالدوري الأمريكي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ مودريتش لا يود الرحيل عن ريال مدريد ويرغب في تمديد عقده لعام إضافي ليستمر لموسمين آخرين في "سانتياجو برنابيو".

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ صاحب الـ 34 عامًا يرى نفسه قادرًا على تقديم موسمين إضافيين في أفضل مستوياته ولذلك لا يود الرحيل.

ورغم عدم مشاركته اللاعب بصورة أساسية خلال الموسم الجاري، إلا أنّه لعب 30 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 5 أخرى.

جدير بالذكر أنّ مودريتش انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 وحقق دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني مرة واحدة فقط.

مودريتش حصل على الكرة الذهبية في 2018 بعد أن حقق التشامبيونزليج وقاد منتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم.