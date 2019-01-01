مودريتش: فخور بالوصول لـ 300 مباراة مع ريال مدريد

تعرف على تصريحات مودريتش عقب الفوز على بلباو

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أكد لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، أنّ الوصول إلى 300 مباراة بقميص الملكي أمر يدعوا للفخر متمنيًا الاستمرار مائة مباراة أخرى.

ريال مدريد انتصر بثلاثية نظيفة على أتلتيك بلباو في مباراة الجولة 33 من الدوري الإسباني والتي وصل فيها لوكا لـ 300 لقاء.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية: "لا أصدق أنني وصلت إلى 300 مباراة مع ريال مدريد وأتمنى التواجد هنا لأكثر من ذلك واللعب على الأقل 100 مباراة إضافية".

وتابع: "في ريال مدريد لا تنمو فقط على المستوى الرياضي ولكن على المستوى الشخصي أيضًا. سوف احتفظ بقيص الـ 300 مباراة للأبد".

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من جانبه، علّق كريم بنزيما على المباراة بقوله: "اهتم دائمًا بمساعدة الفريق ولا أركز على أخبار الانتقالات ومحاولة التوقيع مع مهاجم".

واختتم: "من قال إن رافائيل فاران يود الرحيل عن الفريق؟ اللاعب سعيد معنا ولن يغادر".

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر.