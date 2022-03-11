مودريتش: إذا هزمنا باريس فزنا بدوري الأبطال!

يعتقد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد أنّ تخطي عقبة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال ستحسم لقب البطولة للنادي الملكي.

ريال مدريد حقق الفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعد أن تمكن للعودة في المباراة والفوز بنتيجة 3-1 في "سانتياجو برنابيو" إيابًا مساء الأربعاء.

كريم بنزيما سجل ثلاثة أهداف بدأها في الدقيقة 61 واختتمها في الدقيقة 78، ليمنح ريال مدريد ريمونتادا وبطاقة عبور مستحقة إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

ماذا قال مودريتش؟

بحسب باكو جونزاليس، مقدم البرنامج الإسباني "El Partidazo de COPE" فإن لوكا مورديتش أخبر أحد الأصدقاء المشتركين قبل يوم من مباراة إياب ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان أن الفوز على باريس سان جيرمان سيجعلهم يحققوا البطولة.

وقال باكو جونزالس: "قال مودريتش لصديق لي: إذا هزمنا باريس سان جيرمان، فزنا بدوري الأبطال".

كيف كانت احتفالات مودريتش؟

عبر الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، عن سعادته لفوز الفريق ونشر عبر حسابه علي "إنستجرام" صور له من أحداث المباراة وعلق قائلا: "يالها من ليلة هكذا يفوز ريال مدريد، شكرا برنابيو".

وأصبح ريال مدريد رابع فريق يضمن تأهله إلى ربع النهائي عقب كل من ليفربول، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي.

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