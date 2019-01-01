مودريتش: إيطاليا؟ من الممكن ولكن الآن أنا جزء من ريال مدريد

مودريتش يفتح الباب أمام الرحيل إلى إيطاليا ولكنه يتمسك بريال مدريد

قال الدولي الكرواتي ومتوسط ميدان ريال مدريد لوكا مودريتش إنه لا يستعبد الانتقال إلى الدوري الإيطالي مستقبلًا، ولكن ليس في الوقت الحالي.

وكان مودريتش قد اقترب من الانتقال إلى أحد قطبي مدينة ميلانو خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن مدرب الفريق الملكي زين الدين زيدان أبدى تمسكه به.

ولكن مع زحفه نحو الرابعة والثلاثين من عمره، يبدو مستقبل مودريتش في ريال مدريد غير واضح، ولكنه يؤكد تمسكه بالفريق الملكي في الوقت الحالي.

وقال مودريتش: "لا يمكن استبعاد أي شيء في المستقبل، الانتقال إلى إيطاليا؟ أفكر في ذلك وأريد خوض تجربة هناك، قد يحدث ذلك مستقبلًا"

وأضاف: "لدي عقد مع ريال مدريد في الوقت الحالي ومتمسك بالبقاء في صفوفه، أشعر أنني ما زلت قادرًا على تقديم الإضافة ولدي عاطفة كبرى نحو فريقي"

وتابع: "ما أستطيع قوله في هذا الأمرهو أنني متمسك بريال مدريد في الوقت الحالي، ولا أعلم ما الذي سيحدث في المستقبل ومع مرور السنوات"

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يذكر أن لوكا مودريتش قد توج بأحسن لاعب في العالم وأفضل لاعب في أوروبا لعام 2018 بعد موسمه مع ريال مدريد وكأس العالم مع منتخب كرواتيا.