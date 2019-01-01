موتينيو يعترف: أضعت فرصة الانضمام إلى توتنهام وإيفرتون

موتينيو يتحدث عن طموحاته مع وولفرهامبتون واقترابه من الانضمام إلى توتنهام وإيفرتون في الماضي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعترف النجم البرتغالي جواو موتينيو أنه أضاع فرصتين سابقتين للانضمام إلى توتنهام وإيفرتون قبل انضمامه إلى وولفرهامبتون.

وكان موتينيو قد لعب لصفوف بورتو وموناكو وكان مطمعًا للعديد من الأندية خلال هذه الأوقات ولكنه فضل عدم الرحيل.

وبخصوص ذلك، اعترف جواو موتينيو أنه رفض الانضمام إلى توتنهام وإيفرتون في وقت سابق قبل أن ينضم إلى وولفرهامبتون.

وقال موتينيو: "لقد كان اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حلمًا من أحلامي، وطالما فكرت في الانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لقد وصلني عرضًا من توتنهام حين كنت لاعبًا في صفوف بورتو، ولكن المفاوضات تعطلت بسبب بعض التفاصيل البسيطة"

وتابع: "لم يكن توتنهام وحده هو المهتم بخدماتي بين الأندية الإنجليزية، بل أنني في وقت آخر كنت قريبًا من الانضمام إلى إيفرتون أيضًا"

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يذكر أن جواو موتينيو كان قد انضم إلى وولفرهامبتون نظرًا للعلاقة بين المجموعة الصينية المالكة للنادي ووكيل الأعمال البرتغالي خورخي مينديز.