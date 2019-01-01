موتينج: لم أقصد منع باريس من التسجيل

تشوبو موتينج نجم باريس سان جيرمان يعتذر عن منعه فريقه لتسجيل هدف أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اعتذر اللاعب تشوبو موتينج نجم فريق باريس سان جيرمان على منعه لهدف في مباراة الفريق أمام نظيره ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أعقبت المباراة وأكد خلالها أنه لم يقصد أن يمنع الهدف، وأنه أراد أن يساعد الفريق على تحقيق الفوز وحسم الدوري.

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وقال موتينج: "نحن فريق واحد وعائلة وهم يعلمون أنني لم أقم بذلك متعمدًا، أردت أن نحقق الفوز لكنني لم أكن موفقًا".

وأضاف: "الصافرات لم تؤثر علي بأي شكل من الأشكال، لا أهتم لها لكنها طبيعية لأنهم شعروا بالإحباط، دومًا ما أقدم كل ما لدي، وكنت سعيدًا بتسجيل الهدف الأول لكن لسوء الحظ منعت هدف آخر".

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وقال توخيل عن غياب مبابي: "لقد تم سؤالي حوالي 100 مرة عن غيابه، هو لا يمكنه أن يلعب كل المباريات، عمر 20 عامًا فقط".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس الذي كان ليحسم لقب الدوري الفرنسي لباريس سان جيرمان كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.