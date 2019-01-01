موتا ينتقد فشل باريس سان جيرمان في تعويض إبراهيموفيتش

لاعب الوسط السابق ينتقد خطط المدير الرياضي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

انتقد تياجو موتا لاعب وسط باريس سان جيرمان السابق طريقة أنتيرو هنريكي المدير الرياضي للنادي في تعويض اللاعبين الراحلين مثله ومثل زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال موتا في حوار مع راديو مونت كارلو:"لقد كان شيئاً يجب أن يفكر بشأنه وأن يخطط له، النادي علم أني كنت سأعتزل، يجب أن يتم تنظيم تلك الأشياء، سواء بشأن رحيلي أو رحيل أي لاعب آخر".

وأضاف:"كلنا اتفقنا مع أوناي (إيمري) المدرب السابق، كما فعلنا مع سابقه كارلو (أنشيلوتي) ولوران (بلان*، في أول عام لإيمري هنا ظهرت مشكلة في رأيي".

وأوضح:"المشكلة كانت هي أننا سمحنا لإبرا بالرحيل، الذي كان قادراً على تسجيل 50 هدفاً في الموسم ولم نستبدله بلاعب قادر على تسجيل نفس العدد".

يذكر أن باريس سان جيرمان قد تعاقد لاحقاً مع النجم البرازيلي نيمار قادماً من برشلونة الإسباني، وكيليان مبابي قادماً من موناكو.