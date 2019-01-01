موتا يلمح إلى تدريب باريس سان جيرمان

موتا رحل لتوه عن بي إس جي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ألمح تياجو موتا، نجم باريس سان جيرمان السابق، لإمكانية عودته من جديد لصفوف الفريق في المستقبل.

موتا رحل عن تدريب فريق تحت 19 عاماً بحلول نهاية الموسم الماضي، المنصب الذي تقلده بعد اعتزال اللعب معه مباشرة.

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وقال موتا مع "ليكيب": "مع هذا الفريق فزت بعديد الألقاب كلاعب، أتمنى أن أفعل نفس الشيء ولكن كمدرب، وبالأخص دوري الأبطال".

وأضاف: "أريد وضع ناصر الخليفي في موقف صعب بأن أجعل نفسي مرشح قوي لتدريب الفريق".

وختم: "الباب لا يزال مفتوحاً، سأعمل للحصول على رخصة تدريب الفريق الأول والعودة مجدداً لهذا الفريق".

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موتا كان قد انضم إلى صفوف بي إس جي في 2011 قادماً من إنتر، واستمر حتى الاعتزال في 2017.