موافقة مبدئية .. ميلان يوافق على المشاركة باحتفالية في السعودية

الروسونيري حضر آخر مرة للمملكة في يناير 2019

يبدو أن جمهور الكرة السعودية على موعد مع مشاهدة إي سي ميلان الإيطالي، على أراضي المملكة للمشاركة في فعالية احتفالية خلال الفترة المقبلة.

الروسونيري حضر آخر مرة إلى المملكة السعودية في يناير 2019، لمواجهة يوفنتوس في لقاء كأس السوبر الإيطالي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وفاز وقتها اليوفي بهدف نظيف.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن نادي الاتفاق السعودي يجهز لفاعلية كبيرة احتفالًا باليوبيل الألماسي بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسه، مشيرةً إلى أنه تم تحديد ديسمبر 2021 لإقامة الاحتفالية.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة للاتفاق خاطبت إدارة ميلان، لإقامة مباراة بين الفريقين، ضمن الاحتفالية، كون كلا الفريقين توج بالدوري المحلي في بلده دون أي خسارة من قبل.

"الرياضية" أكدت كذلك أن النادي الإيطالي وافق بشكل مبدئي على المشاركة في اليوبيل الألماسي للنادي الشرقي، وبناءً عليه أرسلت إدارة الاتفاق خطابًا رسميًا، وتنتظر الموافقة الرسمية من أحد مسؤولي ميلان، الذي يتواجد حاليًا رفقة المنتخب الإيطالي المشارك في يورو 2020.

يذكر أن نادي الاتفاق تم تأسيسه عام 1945، وحقق أول بطولة في تاريخه عام 1965 بحصد لقب كأس ولي العهد، وفي عام 1983 حقق لقب الدوري السعودي لأول مرة في تاريخه.