كأس كاراباو 2018-19 | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين عن إياب نصف النهائي

كل ما تريد معرفته عن إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2018-19، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين، الحكام وأكثر من ذلك

أحمد رضوان | تويتر

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية في كل مكان في العالم انطلاق إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية البطولة الرابعة من حيث الأهمية في إنجلترا، وذلك يوم الأربعاء 23 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 17 جمادى الأولى 1440 هجرياً.

ستُلعب مباراتي الإياب لدور الـ4 من كأس كاراباو على يومين، وسيكون اللقاء الأول بين مانشستر سيتي وبيرتون ألبيون الذي سيسعى للوصول لشباك السيتيزنس ولو لمرة واحدة والانتصار بها حفظاً لماء الوجه، فلقاء الذهاب في ملعب الاتحاد انتهى بسحق الأزرق السماوي لهم بتسعة أهدافٍ نظيفة.

اللقاء الثاني هو ديربي لندني في ستامفورد بريدج بين توتنهام وتشيلسي، وكان لقاء الذهاب بينهما انتهى بانتصار السبيرز بهدفٍ نظيف، وهذا يعني أن البلوز يحتاجون للانتصار بأي نتيجة بفارق هدفين لخطف بطاقة العبور للنهائي، لكن الأمر لن يكون سهلاً على الديوك الساعين للخروج ولو ببطولة هذا الموسم.

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موعد مباراتي إياب كأس كاراباو 2018-19

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المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة بيرتون ألبيون - مانشستر سيتي الأربعاء 23 يناير 2019 ميلادياً،

17 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية استاد بيريلي beIN SPORTS HD 2 تشيلسي - توتنهام الخميس 24 يناير 2019 ميلادياً،

18 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية ستامفورد بريدج beIN SPORTS HD 2

نتيجة مباراتي ذهاب كأس كاراباو 2018-19

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المباراة الموعد النتيجة الملعب توتنهام - تشيلسي الثلاثاء 8 يناير 2019 ميلادياً،

2 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد ويمبلي مانشستر سيتي - بيرتون ألبيون الأربعاء 9 يناير 2019 ميلادياً،

3 جمادى الأولى 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية 0-9 استاد الاتحاد

أبرز الغائبين عن إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2018-19

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