كأس الاتحاد الإنجليزي | نتائج المباريات وأبرز الغائبين عن ربع النهائي

كل ما تريد معرفته عن ربع نهائي البطولة الأقدم في كرة القدم كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-2019، نتائج المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

أحمد رضوان | تويتر

انطلقت مواجهات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت 16 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 9 رجب 1440 هجرياً، وكانت البداية بمواجهةٍ متكافئة بين واتفورد المتطور جداً هذا الموسم، وكريستال بالاس الذي اعتاد تقديم مستوياتٍ جيدةٍ في المواعيد الكبرى، وانتهى اللقاء بانتصار الجولدن بويز بهدفين لهدف.

حل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على سوانزي سيتي في مساء اليوم الأول من دور 8 في المسابقة الأقدم في تاريخ كرة القدم، وبعد أن كاد البجع تحقيق انتصاراً تاريخياً بهدفين نظيفين، عاد السيتيزنس في النتيجة بثلاثة أهدافٍ حسموا لهم التأهل.

كان مانشستر يونايتد على موعد مع مواجهة صعبة في ربع نهائي كأس الاتحاد ضد وولفرهامبتون، انتهت بخسارة الشياطين الحُمر بهدفين لهدف، فضرب الذئاب موعداً مع واتفورد في نصف النهائي، أما برايتون فقد انتصر في آخر المواجهات على ميلوول بركلات الترجيح وضربوا موعداً مع الأزرق السماوي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل تفاصيل مباريات دور 8 من المسابقة الأقدم في التاريخ، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين عن هذه المواجهات المنتظرة وأكثر من ذلك.

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نتائج مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوت الناقلة

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المباراة الموعد النتيجة الملعب القناة الناقلة واتفورد - كريستال بالاس السبت 16 مارس 2019،

9 رجب 1440،

14:15 القاهرة، 15:15 مكة المكرمة 1-2 فيكاراج رود beIN SPORTS HD 2 سوانزي سيتي - مانشستر سيتي السبت 16 مارس 2019،

9 رجب 1440،

19:20 القاهرة، 20:20 مكة المكرمة 3-2 استاد الحرية beIN SPORTS HD 2 وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد السبت 16 مارس 2019،

9 رجب 1440،

19:20 القاهرة، 20:20 مكة المكرمة 1-2 استاد مولينيه beIN SPORTS HD 2 ميلوول - برايتون الأحد 17 مارس 2019،

10 رجب 1440،

16:00 القاهرة، 17:00 مكة المكرمة 2-2

(5-4) بركلات الترجيح ذا دين beIN SPORTS HD 13

أبرز الغائبين عن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي