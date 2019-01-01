خليجي 24: تاريخ البطولة، مواعيد ونتائج المباريات والأبطال السابقون
أحمد جمال
تنطلق مباريات كأس الخليج العربي 2019-20 يوم الثلاثاء القادم 26 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجرياً، وتبدأ بمباريات دور المجموعات التي تتشكل من مجموعتين فقط يتنافس فيها ثماني منتخبات عربية آسيوية للتأهل إلى نصف نهائي البطولة.
تُعد هذه هي النسخة الرابعة والعشرون والتي ستستضيفها دولة قطر ، حيث يتم تناوب الاستضافة بين منتخبات الخليج المُشاركة في البطولة التي تُنظم كل عامين، والتي كانت نسختها الأولى عام 1970، فعلياً هي لا تُلعب كل عامين لأسباب كثيرة يتم إلغاء البطولة في بعض السنوات، ولكن على كل حال فقد فالمنتخب العماني هو حامل لقب البطولة في نسختها الآخيرة عام 2017-18 عندما انتصر على المنتخب الإماراتي عن طريق ركلات الترجيح في البطولة التي استضافتها ملاعب دولة الكويت المنظمة.
كان أول من بدأ فكرة تنظيم هذه البطولة هو الأمير خالد الفيصل، وفي عام 1968 في أثناء قيام الألعاب الأولمبية المكسيكية قام الوفد البحريني بعرض الفكرة على رئيس الفيفا في ذلك الوقت "ستانلي روس"، وبعد عودة الوفد البحريني من المكسيك عقد الإتحاد البحريني لكرة القدم اجتماعاً لدراسة الفكرة في 19 يونيو عام 1969م بالمنامة، وبالفعل بدأت النسخة الأولى في عام 1970 في البحرين بين 27 مارس و3 أبريل، وشارك فيها أربعة منتخبات هم: دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.
أوقعت القرعة المنتخب المستضيف رفقة كلٌا من منتخب العراق، منتخب اليمن منتخب الإمارات ، بينما جاء المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثانية التي ضمت كلٌا من منتخب البحرين، منتخب عمان والمنتخب الكويتي، الذي يملك رقماً قياسياً في تحقيق لقب بطولة كأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب كاملة.
يتم تقسيم الثماني منتخبات على مجموعتين فقط، على أن يصعد المتصدر والوصيف إلى نصف النهائي مباشرة، على أن تُلعب مباريات دور الـ4 يوم 5 ديسمبر 2019 القادم، ثم خوض المباراة النهائية يوم 8 من نفس الشهر.
وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن كأس الخليج العربي 2019-20 بقطر، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، جدول المجموعات والأبطال السابقون للبطولة
جدول مباريات خليجي 24:
|الجولة الأولى
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|قطر - العراق
|
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،
29 ربيع الأول 1441،
17:30 قطر والعراق، 18:30 الإمارات
|2-1
|استاد خليفة الدولي
|الإمارات - اليمن
|الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،
29 ربيع الأول 1441،
20:00 اليمن، 21:00 الإمارات
|0-3
|استاد عبد الله بن خليفة
|عمان - البحرين
|الأربعاء 27 نوفمبر 2019،
30 ربيع الأول 1441،
17:30 البحرين، 16:30 عمان
|استاد عبد الله بن خليفة
|السعودية - الكويت
|الأربعاء 27 نوفمبر 2019،
30 ربيع الأول 1441،
20:00 السعودية والكويت، 21:00 الإمارات
|استاد عبد الله بن خليفة
|الجولة الثانية
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|الإمارات - العراق
|
الجمعة 29 نوفمبر 2019،
2 ربيع الآخر 1441،
17:30 العراق، 18:30 الإمارات
|استاد خليفة الدولي
|اليمن - قطر
|الجمعة 29 نوفمبر 2019،
2 ربيع الآخر 1441،
20:00 قطر واليمن، 21:00 الإمارات
|استاد عبد الله بن خليفة
|الكويت - عمان
|السبت 30 نوفمبر 2019،
3 ربيع الآخر 1441،
17:30 الكويت، 16:30 عمان
|استاد عبد الله بن خليفة
|البحرين - السعودية
|السبت 30 نوفمبر 2019،
3 ربيع الآخر 1441،
20:00 السعودية والبحرين، 21:00 الإمارات
|استاد عبد الله بن خليفة
|الجولة الثالثة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|قطر - الإمارات
|
الإثنين 2 ديسمبر 2019،
5 ربيع الآخر 1441،
17:30 قطر، 18:30 الإمارات
|استاد خليفة الدولي
|اليمن - العراق
|الإثنين 2 ديسمبر 2019،
5 ربيع الآخر 1441،
17:30 اليمن والعراق، 18:30 الإمارات
|استاد عبد الله بن خليفة
|عمان - السعودية
|الإثنين 2 ديسمبر 2019،
5 ربيع الآخر 1441،
20:00 السعودية، 19:00 عمان
|استاد عبد الله بن خليفة
|الكويت - البحرين
|الإثنين 2 ديسمبر 2019،
5 ربيع الآخر 1441،
20:00 الكويت والبحرين، 21:00 الإمارات
|استاد خليفة الدولي
جدول ترتيب مجموعات كأس الخليج 24:
كانت افتتاحية خليجي 24 بمواجهة قوية بين العراق وقطر كانت مثيرة جدًا، حيث تقدم المنتخب القطري بهدفٍ ألغاه الحكم فرده أسود الرافدين بهدفين، فانتفض العنابي وسجل هدف وكاد أن يتعادل لكن اللقاء انتهى بخسارة أصحاب الأرض بهدفين لهدف.
واجه المنتخب الإماراتي وصيف النسخة الماضية اليمن في المباراة الثانية لليوم الأول من كأس الخليج 24 ، ونجح في الفوز بثلاثيةٍ نظيفة وضعته في صدارة المجموعة الأولى.
ترتيب مجموعات كأس الخليج 24:
|المجموعة الأولى
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|الإمارات
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|العراق
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|قطر
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|اليمن
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|المجموعة الثانية
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|سلطنة عُمان
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|السعودية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|الكويت
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|البحرين
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
القنوات الناقلة لخليجي 24:
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القنوات الناقلة
|beIN SPORTS HD
|AD SPORTS HD
|قنوات الكأس
|KSA SPORTS HD
|Bahrain SPORTS HD
|Dubai SPORTS HD
|Iraqi SPORTS HD
|Oman SPORTS HD
|KTV SPORTS HD
|Jordan SPORTS
من هم الأبطال السابقون لكأس الخليج العربي؟
يُعد منتخب الكويت هو البطل التاريخي لكأس الخليج العربي، فقد استطاع أن يحقق 10 القاب كاملة من 23 نسخة سابقة، وكانت آخر ألقابة عام 2010، أي غاب عن تحقيق اللقب لمدة 9 سنوات حتى الأن، يأتي في المركز الثاني ثلاث منتخبات تتنافس على الوصافة وهما المنتخب السعودي، العراقي والقطري، حيث يمتلك كلٌا منهم ثلاث كؤوس من البطولة.
يُعد منتخب اليمن ومنتخب البحرين هما الفريقين الوحيدين الخاليين من الألقاب في هذه المسابقة، حيث لم يستطع أي منتخب منهم تحقيق اللقب على الرغم من وصول المنتخب البحريني لنهائي البطولة في 4 مناسبات، آخرها عام 2003.
الأبطال التاريخيين لكأس الخليج العربي:
|المنتخب
|البطل
|الوصيف
|الكويت
|10 (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010)
|1 (1979)
|السعودية
|3 (1994، 2002، 2003)
|7 (1972، 1974، 1992، 1998، 2009، 2010، 2014)
|قطر
|3 (1992*، 2004، 2014)
|4 (1984، 1990، 1996، 2002)
|العراق
|3 (1979، 1984، 1988)
|2 (1976، 2013)
|الإمارات
|2 (2007، 2013)
|4 (1986، 1988، 1994، 2017)
|عمان
|2 (2009، 2017)
|2 (2004، 2007)
|البحرين
|-
|4 (1970، 1982، 1992، 2003)