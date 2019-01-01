مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 في تصفيات كأس آسيا وكأس أمم أفريقيا ويورو 2020 وغيرهم من البطولات، وما هي القنوات الناقلة لها؟

أحمد رضوان | تويتر

إذا لم تكن من محبي فترات التوقف الدولي عبر الموسم، والتي يتوقف خلالها النشاط في الدوريات العربية والعالمية على غرار الدوري السعودي والإنجليزي وغيرهما، فقد تُغير اليوم قناعاتك، فهناك العديد من المواجهات القوية والحاسمة للمنتخبات الأوروبية والآسيوية والإفريقية وغيرهم.

مباريات اليوم ستكون حُبلى بالإثارة بلا شك، فمع انتصاف النهار تقريبًا ستبدأ التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، وسيكون موعدنا الأول مع منتخب من الأقوى في القارة الصفراء عبر التاريخ، هو منتخب السعودية الذي سيكون أمام منافس عنيد هو أوزبكستان ، وفي نفس التوقيت ستواجه البحرين هونج كونج .

صدامات المنتخبات العربية ستكون صعبة اليوم، فبعد بداية لقاء الأخضر بنحو ساعة سيواجه منتخب لبنان كوريا الجنوبية القوية جدًا، وفي نفس التوقيت ستواجه الإمارات فيتنام ، وستكون قمة مباريات اليوم في التصفيات بين جارين قويين هما منتخب العراق والمنتخب الإيراني الذي بعد من الأقوى في آسيا في الوقت الحالي.

ستواجه سوريا اليوم منتخب قوي أيضًا هو الصين ، وسنكون على موعد مع ديربي عربي بين منتخب اليمن ومنتخب فلسطين المتطور جدًا في السنوات الأخيرة، أما درة ختام تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم فستكون بين منتخب الأردن وأستراليا ، في مباراة ثأرية للكونغر الذي خسر من النشامة في كأس آسيا الأخيرة بالإمارات.

سيستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 اليوم بمواجهة كينيا ، كما ستواجه الجزائر منتخب أفريقي ناشئ هو زامبيا في التصفية أيضًا، أما قطر فستواجه سنغافورة وديًا.

نطير لأوروبا التي توشك على ختام تصفيات يورو 2020 ، حيث ستبدأ اليوم الجولة التاسعة التي ستكون حاسمة، وفي إطارها ستواجه تركيا التي وقفت أمام بطل العالم 2018 آيسلندا، أما فرنسا فستكون على موعد مع مولدوفا، وفي نفس التوقيت ستواجه إنجلترا الجبل الأسود والبرتغال ليتوانيا.

كأس أمم أفريقيا للمنتخبات الأوليمبية ستشهد الجولة الأخيرة من دور المجموعات اليوم، وستكون مباريات اليوم فيها بين مصر والكاميرون ومالي وغانا ، أما كأس العالم للشباب فسيشهد قمة أوروأمريكية بين المكسيك وهولندا في نصف النهائي.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019

تصفيات يورو 2020 - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة تركيا - آيسلندا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 إنجلترا - الجبل الأسود 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 3 فرنسا - مولدوفا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 البرتغال - ليتوانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

تصفيات كأس العالم 2022 - آسيا المباراة الموعد القناة الناقلة هونج كونج – البحرين 15:00 البحرين، 16:00 الإمارات Sport HD أوزبكستان – السعودية 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات الرياضية السعودية فيتنام – الإمارات 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات أبوظبي الرياضية لبنان – كوريا الجنوبية 15:00 لبنان، 16:00 السعودية Al Kass 4 العراق – إيران 17:00 العراق، 18:00 الإمارات Iraqia Sport HD سوريا – الصين 16:00 سوريا، 17:00 السعودية Al Kass اليمن – فلسطين 17:00 فلسطين، 18:00 اليمن Alkass 5 الكويت – الصين تايبي 19:00 الكويت، 20:00 الإمارات الكويت الرياضية الأردن – أستراليا 18:00 الأردن، 19:00 السعودية Jordan sport

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة مصر - كينيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 الجزائر - زامبيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

مباريات ودية المباراة الموعد قطر - سنغافورة 19:30 قطر، 20:30 الإمارات

كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة مصر - الكاميرون 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 10, Time Sport مالي - غانا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 9