مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في الدوري السعودي، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي والإسباني وجميع المسابقات والقنوات الناقلة لها

أحمد جمال

سيكون عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 على موعد مع العديد من المباريات المنتظرة في ليلة الأبطال في دوري أبطال أوروبا 2019-20.

ستكون البداية بمباراة برشلونة عندما يستضيف سلافيا براج في الكامب نو في تمام الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت سيحل ار بي ليبزيج ضيفاً على زينيت في مباراة خاصة ضمن الصراع الشرس القائم بالمجموعة السابعة.

وفي العاشرة مساءً سنكون على موعد مع أكثر من مباراة هامة، والتي أكثرها شراسه وتنافسيه هي مباراة بوروسيا دورتموند والإنتر، عندما يحل الأخير ضيفاً على ملعب سيجنال إيدونا بارك، كما سيستضيف ليفربول فريق جينك على الأنفيلد، بينما سيحل أياكس ضيفاً على تشيلسي، ريد بول سالزبرج ضيفاً على نابولي.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

مواعيد مباريات الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات والغيابات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019