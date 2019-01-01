موعد الهلال والسد، دوري أبطال أوروبا ومواعيد جميع مباريات اليوم 1 أكتوبر والقنوات الناقلة

العديد من المباريات المنتظرة ستقام اليوم 1 أكتوبر 2019 في دوري أبطال أوروبا والعديد من البطولاتفي المنطقة العربية والتي أبرزها الهلال والسد

أحمد رضوان | تويتر

سيكون اليوم 1 أكتوبر 2019 الموافق 2 صفر 1441 هجريًا حافلاً بالعديد من المباريات القوية والمنتظرة سواءً في وطننا العربي أو أوروبا، وسيحظى عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان من المحيط للخليج بيومٍ ملئ بالزخم.

ستكون البداية في استاد حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يستضيف السد نظيره الهلال في ديربي خليجي عربي من العيار الثقيل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وسيشهد هذا اللقاء ندية كبيرة بين الفريقين المتطورين في السنوات الأخيرة، واللذان سيسعيان إلى حسم بطاقة العبور دون الانتظار لمباراة الإياب التي ستقام على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ستتواصل مواجهات دور 32 في كأس محمد السادس أو كأس العرب للأندية الأبطال اليوم، وستشهد البطولة العربية مباراتين اليوم، الأولى ستجمع الرفاع البحريني بأوليمبيك آسفي المغربي، أما اللقاء الثاني فسيجمع الشباب السعودي بشبيبة الساورة الجزائري.

سنطير بعد ذلك للقارة العجوز مهد كرة القدم التي ستدوي اليوم بأصداء نشيد دوري أبطال أوروبا، والذي ستنطلق جولته الثانية من دور المجموعات اليوم، وسيفتتح هذه الجولة ريال مدريد في ملعبه التاريخي سانتياجو بيرنابيو عندما يستضيف كلوب بروج البلجيكي، في مباراة لن يقبل فيها عشاق الملكي بأقل من الثلاث نقاط، وفي نفس التوقيت سيواجه أتالانتا الضيف الجديد على دوري الأبطال شاختار دونيتسك الذي أصبح متمرسًا في البطولة في السنوات الأخيرة.

لن تنتهي الإثارة عند هذا الحد في البطولة الأهم في القارة العجوز، فهناك قمة أنجلوألمانية منتظرة ستجمع بين توتنهام وصيف النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا ببايرن ميونخ صاحب الباع الكبير في المسابقة، وفي نفس التوقيت سيواجه مانشستر سيتي دينامو زغرب الكرواتي، ويوفنتوس باير ليفركوزن، وباريس سان جيرمان جلطة سراي التركي.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة

دوري أبطال آسيا - ذهاب نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة السد - الهلال 18:30 السعودية وقطر، 17:30 مصر beIN SPORTS HD 2

الدوري السعودي - الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - التعاون 19:10 السعودية، 18:10 مصر السعودية الرياضية

دوري أبطال العرب - إياب دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة الرفاع - أوليمبيك آسفي 18:30 البحرين، 16:30 المغرب أبوظبي الرياضية الشباب - شبيبة الساورة 19:45 السعودية، 17:45 الجزائر أبوظبي الرياضية