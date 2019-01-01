مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، وماهي القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس آسيا والعالم ومباريات تصفيات يورو 2020 التي بدأت جولة الحسم

عمر خليل

يستمر التوقف الدولي في أكتوبر الحالي اليوم الثلاثاء الخامس عشر من الشهر، ورغم أن فترات التوقف في وسط الموسم غير محببة لعشاق كرة القدم في كل مكانٍ في العالم، إلا أن الفترة الحالية شهدت العديد من المباريات المثيرة.

ستكون بداية مباريات اليوم من خلال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 كأس آسيا 2023، وذلك من خلال المباراة الأهم على الإطلاق التي ستجمع بين منتخب فلسطين ضد السعودية على ملعب فيصل الحسين برام الله، إلى جانب موقعة الإمارات وتايلاند وعدد من المواجهات الهامة للمنتخبات العربية في هذه التصفيات.

ثم نذهب إلى تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 والتي ستشهد قمة بين إسبانيا والسويد، ومباراة حسم الصعود للمنتخب الإيطالي عندما يلتقي بليشتنشتاين.

ولا يجب الإغفال عن المباريات الودية والتي سيلتقي فيها بطل كأس أمم إفريقيا، منتخب الجزائر بنظيره الكولومبي في مباراة يتوقع منها الكثير لكتيبة جمال بلماضي، مع استمرار المنتخب المغربي بقيادة مدربه الجديد وحيد خاليلوزيتش في الاستعداد للمرحلة المقبلة بمواجهة منتخب الجابون.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات الثلاثاء 15 أكتوبر 2019: التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023 المباراة الموعد القناة الناقلة فلسطين - السعودية 15:00 مصر، 16:00 السعودية الرياضية السعودية HD 1 الكأس HD 1 فلسطين الرياضية كمبوديا - العراق 13:30مصر، 14:30 السعودية الكأس HD 2 العراقية الرياضية تايلاند - العراق 14:00 مصر، 15:00 السعودية الكأس HD 3 أبو ظبي الرياضية HD 1 دبي الرياضية HD 1 الشارقة الرياضية HD سوريا - غوام 16:00 مصر، 17:00 السعودية الكأس HD 2 الأردن النيبال 18:00 مصر، 19:00 السعودية الأردن الرياضية HD الكأس HD 3 البحرين - إيران 18:30مصر، 19:30 السعودية البحرين الرياضية HD قطر - عُمان 18:30مصر، 19:30 السعودية الفضائية العُماني beIN Sports HD الكأس HD 1

تصفيات يورو 2020 - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيا - السويد 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 إيطاليا - ليشتنشتاين 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4