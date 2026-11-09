حُسم جدل تعديل مواعيد مباريات الدوري السعودي رسميًا .. النصر والأهلي أمام واقع مثير وبداية العام الجديد بديربي الرياض

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أعلنت مواعيد كأس الملك كذلك..

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بعد أيام من التسريبات والقيل والقال، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين رسميًا عن الروزنامة المعدلة لمباريات دوري روشن 2026-27 من الجولة 13 وحتى الـ21، عطفًا على تأجيل كأس آسيا 2027.

ماذا حدث؟

كأس آسيا السعودية 2027 كان من المقرر أن تقام في الفترة من السابع يناير وحتى الخامس من فبراير 2027، لكن على إثر التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً فيما يتعلق بالهجمات الحوثية على عدة مناطق بالبلد المضيف، قرر الاتحاد القاري تأجيل البطولة لعام كامل.

بموجب التعديل الجديد، من المقرر أن يقام كأس آسيا 2027 في الفترة من 23 ديسمبر 2027 وحتى 21 يناير 2028.

هذا التحديث فتح مجالًا أمام رابطة الدوري السعودي للمحترفين لإعادة جدولة روزنامة البطولات المحلية، على رأسها دوري روشن السعودي، خاصةً وأن هناك مؤجلات من الجولة التاسعة، بجانب تأجيل الجولة الـ13 بالكامل.

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مواعيد مؤجلات الجولة التاسعة

البداية مع المواعيد الرسمية لمؤجلات الجولة التاسعة من دوري روشن، والتي أثارت جدلًا كبيرًا طوال الفترة الماضية..

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رابطة دوري المحترفين قرر إقامة اللقاء المؤجل بين الأهلي والنصر، في 20 من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – على استاد الإنماء في جدة.

فيما تقرر إقامة مواجهتي الرياض أمام الهلال، والاتحاد أمام الشباب، المؤجلتين من الجولة التاسعة أيضًا، في 21 من ديسمبر المقبل.

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هذا التعديل المتضرر الأول منه هو الراقي والعالمي، كون موعد مباراتهما سيكون بعد 48 ساعة فقط من نهاية التوقف الدولي الحالي. بخلاف ذلك فالكلاسيكو سيقام بعد 24 ساعة فقط من حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل خلال 2026، في تايلاند، ما يعني احتمالية حرمان الأهلي من مهاجمه فراس البريكان، الذي ينافس على الجائزة.

مواعيد الديربيات والكلاسيكيات

بالانتقال للحديث عن مباريات القمة..

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تقرر أن يقام ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، ضمن الجولة الـ15، على استاد الإنماء، في 11 من ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.

وفي الجولة نفسها، يقام ديربي الرياض بين النصر والشباب، على استاد الأول بارك، في 12 ديسمبر 2026.

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أما ديربي الرياض بين النصر والهلال، بالجولة الـ17، تحدد له يوم الأول من يناير 2027، على استاد الأول بارك.

فيما أُختير يوم 22 يناير 2027، لإقامة كلاسيكو الأهلي والهلال، ضمن الجولة الـ20، على استاد الإنماء في جدة.

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مواعيد كأس الملك

كذلك أُعلن عن المواعيد الجديدة لمباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-27، والتي جاءت كالتالي بالنسبة للرباعي الكبير..

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الجبلين ضد الاتحاد .. 11 يناير 2027.

الهلال ضد الحزم .. 11 يناير 2027

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العلا ضد الأهلي .. 12 يناير 2027.

النصر ضد الخلود .. 12 يناير 2027.

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بينما سيقام دور ربع النهائي من كأس الملك يومي الأول والثاني من فبراير المقبل، ونصف النهائي يومي الرابع والخامس من مايو المقبل.

نحو راحة أطول وضغوطات أقل

راعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين في تعديلها لروزنامة الموسم الجاري الضغوطات التي مرت بها مختلف الفرق طوال الفترة الماضية، ما بين منافسات محلية وقارية وخليجية.

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وبموجب التعديلات الجديدة فإن متوسط فترات الراحة بين المباريات أصبح 4.8 أيام بدلًا من 3.4 أيام.

فيما ستقام جولة واحدة في نوفمبر، 4 في كل من ديسمبر ويناير وفبراير، 2 في مارس، 3 في أبريل وأخيرًا 4 في مايو.