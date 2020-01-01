مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإسباني 2019-20

تُفتتح الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني مساء الجمعة الموافق 13 مارس 2020، الموافق 18 رجب 1441، عندما يلتقي ريال مدريد مع ضيفه إيبار على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة مهمة للغاية في صراع صدارة ترتيب الليجا.

يوم السبت يشهد عددًا من المباريات المثيرة أيضًا، لكن الأبرز على الإطلاق يأتي من خلال مباراة برشلونة خارج الديار مع مايوركا، إلى جانب ديربي مدينة فالنسيا، عندما يلتقي الخفافيش مع الجار اللدود ليفانتي على ملعب الميستايا.

وفي يوم الأحد تأتي أحد القمم الكلاسيكية لليجا بمباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة قبل المعترك الأوروبي أمام أتلتيك بلباو الذي تحسنت نتائجه في الآونة الأخيرة كثيرًا، على أن يكون ختام الجولة بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس في رامون سانشيز بيزخوان.

المزيد من الفرق

جولة تعد بالندية والإثارة بشكلٍ كبير، فبعد ما حدث في الجولة الماضية وخسارة الريال الصدارة، لم يعد أمام كتيبة زيدان سوى العودة للانتصارات، بينما الفرصة مواتية للبرسا ليواصل هيمنته على درع الليجا بالفوز في المباريات القليلة المتبقية من عمر البطولة.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني 2019-20 ، القنوات الناقلة وجدول الترتيب وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني 2019-20

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - إيبار سانتياجو برنابيو الجمعة 13 مارس 2020،

18 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ليجانيس - بلد الوليد الملعب البلدي دي بوتاركي السبت 14 مارس 2020،

19 رجب 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - ليفانتي ميستايا السبت 14 مارس 2020،

19 رجب 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال مايوركا - برشلونة إيبيروستار السبت 14 مارس 2020،

19 رجب 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 سيلتا فيجو - فياريال بالايدوس السبت 14 مارس 2020،

19 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 إسبانيول - ألافيش باور 8 الأحد 15 مارس 2020،

20 رجب 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - أوساسونا أنويتا الأحد 15 مارس 2020،

20 رجب 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 أتلتيك بلباو - أتلتيكو مدريد سان ماميس الأحد 15 مارس 2020،

20 رجب 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 غرناطة - خيتافي نويفو لوس كارمينيس الأحد 15 مارس 2020،

20 رجب 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - ريال بيتيس رامون سانشيز بيزخوان الأحد 15 مارس 2020،

20 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

أبرز الغائبين عن الجولة 28 من الليجا

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للإصابة للإيقاف عثمان ديمبيلي - برشلونة كليمون لونجليه - برشلونة لويس سواريز - برشلونة دانييل جارسيا - أتلتيك بلباو إيدين هازارد - ريال مدريد إيكر مونياين - أتلتيك بلباو إيسكو - ريال مدريد نبيل فقير - ريال بيتيس داني كارفخال - ريال مدريد هوجو مايو - سيلتا فيجو كيران تريبيير - أتلتيكو مدريد تشارليس - إيبار ماركو أسينسيو - ريال مدريد ديداك فيلا - إسبانيول ألبيرتو مورينو - فياريال داميان سواريز - خيتافي باو توريس - فياريال دومينجوس دوارتي - غرناطة نيدير لوزانو - غرناطة روبيرتو سولدادو - غرناطة أليكساندر شيمانوفسكي - ليجانيس كينيث أوميرو - ليجانيس آسير إياراميندي - ريال سوسيداد بورتو - ريال سوسيداد إيزيكيل جاراي - فالنسيا أليساندرو فلورينزي - فالنسيا

ترتيب الدوري الإسباني: