مواعيد مباريات الجولة 22 من الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الواحدة والعشرين من الدوري السعودي 2019-20

تُفتتح الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الموافق 17 رجب 1441، بأربع مباريات دفعة واحدة في ترقب كبير من جانب الإتحاد السعودي وسط مخاوف كبيرة بسبب فيروس كورونا.

ومازال المسئولين في السعودية لم يصدروا قراراً بشأن المباريات خاصة بسبب عقود الرعاية الكبيرة وحجم الإنفاق الذي يخرج من جانب الأندية مما جعل الدوري السعودي واحداً من أقوى الدوريات بالوطن العربي في الوقت الحالي

ستشهد الجولة عدد من المباريات المهمة أبرزها مواجهة الأهلي أمام التعاون بالإضافة إلى الإتحاد ضد الوحدة

المزيد من الفرق

بينما سيواجه متصدر الدوري نادي الهلال نظيره ضمك ويحاول نادي النصر التمسك بأمل المنافسة عند مواجهة الر

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة، الملاعب وجدول الترتيب.

مواعيد مباريات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري السعودي 2019-20

حارس مرمى النصر وهداف الهلال على رأس التشكيل المثالي لذهاب الدوري السعودي

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ضمك - الهلال استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) الأربعاء 11 مارس 2020،

17 رجب 1441،

15:10 السعودية، 16:10 مصر KSA SPORTS الفيحاء - أبها ملعب مدينة المجمعة الرياضية الأربعاء 11 مارس 2020،

17 رجب 1441،

17:45 السعودية، 18:45 مصر KSA SPORTS التعاون - الأهلي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الأربعاء 11 مارس 2020،

17 رجب 1441،

17:50 السعودية، 18:50 مصر KSA SPORTS النصر - الرائد استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) الأربعاء 11 مارس 2020،

17 رجب 1441،

19:45 السعودية، 20:45 مصر KSA SPORTS الفتح - العدالة ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الخميس 12 مارس 2020،

18 رجب 1441،

17:30 السعودية، 18:30 مصر KSA SPORTS الإتحاد - الوحدة مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) الخميس 12 مارس 2020،

18 رجب 1441،

19:45 السعودية، 20:45 مصر KSA SPORTS الحزم - الفيصلي ملعب نادي الحزم الجمعة 13 مارس 2020،

19 رجب 1441،

17:50 السعودية، 18:50 مصر KSA SPORTS الإتفاق -الشباب استاد الأمير محمد بن فهد الجمعة 13 مارس 2020،

19 رجب 1441

19:45 السعودية، 20:45 مصر KSA SPORTS

جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-20: