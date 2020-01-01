مواعيد مباريات الجولة 20 من الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي 2019-20

تنطلق الجولة االعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء الخميس الموافق 27 فبراير 2020، الموافق 4 رجب 1441 هجريًا، في أسبوع يمتلئ بالمباريات التي تُنذر بالمتعة والإثارة.

تشهد هذه الجولة بعض المباريات التي قد تُحدد ملامح المنافسة أكثر خلال ما تبقى من الموسم الحالي في ظل المنافسة الشرسة بين نادي الهلال المتصدر وخلفه مباشرة نادي النصر حيثُ وصل فارق النقاط بينهم إلى ثلاث نقاط فقط، فقد يلتقي متصدر الدوري السعودي أمام نادي التعاون الذي يحتل المركز السادس بينما الوصيف يواجه نادي الأهلي ثالث الترتيب في قمة الجولة.

في المقابل يحاول نادي الإتحاد الخروج من كبوته المستمرة من الموسم الماضي عند مواجهة نادي الشباب الذي يحتل المركز الثامن، يُذكر أن نادي الوحدة يدخل هذا الأسبوع برغبة كبيرة في إستمرار بقائه بالمركز الرابع عند مواجهة سهلة أمام نادي الفتح أحد المنافسين على الهبوط.

المزيد من الفرق

وبشكل عام تظهر هذه الجولة بأنها ستحدد ما إذا كان فريق النصر بقيادة النجم المغربي حمدلله سيكون قادراً على البقاء في المنافسة أم سيبتعد خلال الأسابيع الأخيرة بينما ستكون معظم المواجهات الأخرى متباينة بين معظم الفرق دون وجود منافسة حقيقية سوى في وسط جدول الترتيب.

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة العشرين من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة، الملاعب وجدول الترتيب.

مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي 2019-20

حارس مرمى النصر وهداف الهلال على رأس التشكيل المثالي لذهاب الدوري السعودي

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة التعاون - الهلال مدينة الملك عبدالله الرياضية الخميس 27 فبراير 2020،

4 رجب 1441،

18:20 السعودية، 17:20 مصر KSA SPORTS النصر - الأهلي الأمير فيصل بن فهد الخميس 27 فبراير 2020،

4 رجب 1441،

20:40 السعودية، 19:40 مصر KSA SPORTS ضمك - الحزم الأمير سلطان بن عبد العزيز الجمعه 28 فبراير 2020،

5 رجب 1441،

16:10 السعودية، 15:10 مصر KSA SPORTS العدالة - الفيصلي مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الجمعه 28 فبراير 2020،

5 رجب 1441،

18:20 السعودية، 17:20 مصر KSA SPORTS الفيحاء - الرائد مدينة المجمعه الرياضية الجمعه 28 فبراير 2020،

5 رجب 1441،

20:10 السعودية، 19:10 مصر KSA SPORTS الفتح - الوحدة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية السبت 29 فبراير 2020،

6 رجب 1441،

15:40 السعودية، 14:40 مصر KSA SPORTS الإتفاق - أبها الأمير محمد بن فهد

السبت 29 فبراير 2020،

5 رجب 1441،

18:20 السعودية، 17:20 مصر KSA SPORTS الإتحاد - الشباب مدينة الملك عبدالله الرياضية

السبت 29 فبراير 2020،

5 رجب 1441،

20:40 السعودية، 19:40 مصر KSA SPORTS

ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: