مواعيد مباريات الجولة 16 من الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء الخميس 30 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 5 جمادي الآخر 1441 هجريًا، عندما يحل النصر ضيفاً على ضمك في الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة لتكون المباراة الافتتاحية لهذه الجولة من الدوري السعودي.

ثم تستأنف الجولة بمباراة الاتفاق والوحدة في السادسة مساءً من نفس اليوم، قبل أن يشهد اليوم الثاني من الجولة "أي يوم الجمعة" استضافة أبها لنادي الهلال بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، كما سنكون على موعد مع مباراة الاتحاد والرائد في ختام مباريات اليوم الثاني، قبل أن يلتقي الحزم والتعاون في تمام الساعة السادسة و 25 دقيقة.

وسيشهد السبت أيضاً اكثر من مباراة هامة، ستكون أولها هي مباراة الأهلي والعدالة والتي سيستضيفها ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، ومن ثم مواجهة قوية بين الفتح والشباب، قبل أن يلتقي الفيصلي بالفيحاء في ختام الجولة وفي تمام الساعة الثامنة والربع من مساء يوم السبت.

فيديو - الفيصلي يخطف فوزًا صعبًا أمام أبها

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية، سنتعرف على مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة، الملاعب وجدول الترتيب.

مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي 2019-20

حارس مرمى النصر وهداف الهلال على رأس التشكيل المثالي لذهاب الدوري السعودي

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ضمك - النصر مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الخميس 30 يناير 2020،

5 جمادي الآخر 1441،

16:00 السعودية، 15:00 مصر KSA SPORTS الاتفاق - الوحدة ملعب الأمير محمد بن فهد الخميس 30 يناير 2020،

5 جمادي الآخر 1441،

18:00 السعودية، 17:00 مصر KSA SPORTS أبها - الهلال مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الجمعة 31 يناير 2020،

6 جمادي الآخر 1441،

16:00 السعودية، 15:00 مصر KSA SPORTS الحزم - التعاون ملعب نادي الحزم الجمعة 31 يناير 2020،

6 جمادي الآخر 1441،

18:25 السعودية، 17:25 مصر KSA SPORTS الرائد - الاتحاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الجمعة 31 يناير 2020،

6 جمادي الآخر 1441،

20:15 السعودية، 19:15 مصر KSA SPORTS العدالة - الأهلي ملعب الأمير عبد الله بن جلوي السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

15:25 السعودية، 14:25 مصر KSA SPORTS الشباب - الفتح ملعب الأمير فيصل بن فهد السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

18:15 السعودية، 17:15 مصر KSA SPORTS الفيحاء - الفيصلي مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادي الآخر 1441،

20:15 السعودية، 19:15 مصر KSA SPORTS

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020