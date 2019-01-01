مواعيد مباريات الجولة 13 من الدوري السعودي، القنوات الناقلة والترتيب

مواعيد المباريات، جدول الترتيب، الملاعب، القنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة عشر عشر من الدوري السعودي 2019-20

أحمد جمال

ينتظر عشاق الكرة السعودية موعد مباراة الرائد ضد العدالة لتنطلق مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي 2019-20، والتي نشهدها يوم الخميس القادم 26 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وفي ظل التنافس المعتاد بين الفرق السعودية الكبرى التي تتصارع فيما بينها للتويج ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فمن الطبيعي أن تشهد الجولة حماساً كبيراً خاصة في ظل مواجهات هامة وقد تفصل في مشوار الفرق.

فقد عاد الهلال الذي حاز على المركز الرابع في كأس العالم للأندية ليستكمل مشواره في البطولة المحلية الأهم، والتي غاب عنها لعدة أسابيع بسبب انشغاله بمونديال الأندية ومن قبلها بدوريأبطال آسيا التي تُوج فيها للمرة الثالثة في تاريخه، ويواجه الموج الأزرق فريق الحزم في اليوم الأول من الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي في تمام الساعة 19:50 بتوقيت مكة المكرمة.

وفي ثاني أيام الجولة سنتابع مباراة وحيدة ستجمع بين الوحدة والفيصلي اللذان يُقدمان موسماً رائعاً حتى الأن، حيث يتواجد المارد الأحمر في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما ياتي عنابي سدير في المركز السادس برصيد 20 نقطة، وفي اليوم الأخير للجولة سنكون على موعد مع أكثر مباريات الجولة، حيث سنشهد 5 مبارايات أولها حين يحل النصر المتصدر حتى الأن برصيد 26 نقطة ضيفاً على الفيحاء بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية.

يأتي ذلك قبل أن نتابع مباراة الأهلي والشباب والتي يحاول فيها الراقي الفوز بالثلاث نقاط لمواصلة ملاحقة العالمي الذي يتقدم بثلاث نقاط كاملة عن قلعة الكؤوس، في حين يختتم الاتحاد مباريات الجولة بمباراته ضد الفتح في مساء يوم السبت بمدينة الملك عبدالله الرياضية "ملعب الجوهرة".

وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية، سنتعرف علىمواعيد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي 2019-20، القنوات الناقلة، الملاعب وجدول الترتيب.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي 2019-20

7 ملايين دولار في فترة قصيرة - خزينة الهلال تنتعش استعدادًا ليناير

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الرائد - العدالة مدينة الملك عبد الله الرياضية الخميس 26 ديسمبر 2019،

29 ربيع الآخر 1441،

17:55 السعودية، 16:55 مصر KSA SPORTS الحزم - الهلال ملعب نادي الحزم الخميس 26 ديسمبر 2019،

29 ربيع الآخر 1441،

19:50 السعودية، 18:50 مصر KSA SPORTS الوحدة - الفيصلي مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الجمعة 27 ديسمبر 2019،

1 جمادى الأول 1441،

19:50 السعودية، 18:50 مصر KSA SPORTS الفيحاء - النصر مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية السبت 28 ديسمبر 2019،

2 جمادى الأول 1441،

15:20 السعودية، 14:20 مصر KSA SPORTS أبها - ضمك مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية السبت 28 ديسمبر 2019،

2 جمادى الأول 1441،

15:40 السعودية، 14:40 مصر KSA SPORTS الاتفاق - التعاون ملعب الأمير محمد بن فهد السبت 28 ديسمبر 2019،

2 جمادى الأول 1441،

17:35 السعودية، 16:35 مصر KSA SPORTS الشباب - الأهلي ملعب الملك فهد الدولي السبت 28 ديسمبر 2019،

2 جمادى الأول 1441،

17:50 السعودية، 16:50 مصر KSA SPORTS الاتحاد - الفتح مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" السبت 28 ديسمبر 2019،

2 جمادى الأول 1441،

19:50 السعودية، 18:50 مصر KSA SPORTS