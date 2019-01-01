تعرف على مباريات الإمارات لشهر أكتوبر في تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على موعد مباريات منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 التي سيخوضها في شهر أكتوبر في التوقف الدولي الثاني لهذا الموسم

أبانوب صفوت

يأمل المنتخب الإماراتي بمحو الصورة السيئة التي ظهر عليها في كأس أمم أسيا التي استضافها هذا العام بعد أن خرج من نصف النهائي بهزيمة ثقيلة أمام قطر برباعية نظيفة، ويسعى لبدء حقبة جديدة تماماً مع فان مارفيك.

قام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتعيين المدرب الهولندي في مارس الماضي عقب نهاية كأس أسيا، ليبدأ مبارياته الرسمية مع الأبيض في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وتمكن من الفوز في الجولة الأولى من المرحلة الثانية على ماليزيا بهدفين لهدف.

يحلم فان مارفيك بقيادة الإمارات إلى التأهل إلى المونديال القادم، مثلما فعل مع المنتخب السعودي والذي وصل معهم إلى كأس العالم الأخير بروسيا 2018 قبل أن تتم إقالته بشكل مفاجئ وغير متوقع أبداً قبل بداية البطولة.

وسنتعرف في الأسطر التالية على مباريات الإمارات في شهر أكتوبر في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

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مواعيد مباريات المنتخب الإماراتي في أكتوبر 2019

من المقرر أن يخوض المنتخب الإماراتي مباراتين في التوقف الدولي الحالي بشهر أكتوبر، وذلك في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي سيستضيفه العنابي في الشتاء، وينتظر الأبيض مباراة سهلة وأخرى صعبة نظرياً ولكن الفوز بهما ضروري للغاية.

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سيتقابل الإمارات مع أندونيسيا يوم الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر على ملعبه ووسط جمهوره، قبل أن يسافر لملاقاة تظيره التايلندي يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 أكتوبر في مباراة مهمة من أجل اقتناص الصدارة في وقت مبكر في إطار المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال.

مباريات منتخب الإمارات في أكتوبر 2019:

المباراة الموعد الملعب الإمارات - أندونيسيا الخميس 10 أكتوبر 2019،

11 صفر 1441،

18:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت الإمارات ملعب آل مكتوم، بنجلاديش تايلاند - الإمارات الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

14:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت الإمارات ملعب تاماسات، تايلاند

نتائج مباريات الإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

خاض المنتخب الإماراتي مباراة واحدة فقط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، كانت ضد ماليزيا في 10 من شهر سبتمبر الماضي، وتمكن الأبيض من قلب الطاولة على أصحاب الأرض الذين تقدموا مبكراً للغاية في الدقيقة الأولى، قبل أن يتعادل ويفوز بفضل هدفي علي مبخوت.

نتائج الإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022:

المباراة الموعد النتيجة الملعب ماليزيا - الإمارات الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 2-1 استاد بوكيت جليل

ترتيب المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

وقع المنتخب الإماراتي في المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بجانب كلا من تايلاند، ماليزيا، فيتنام وأندونيسيا، ويحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن المنتخب التايلندي الذي يتصدر المجموعة بعد أن لعب مباراتين وجمع من خلالهما 4 نقاط.

ترتيب مجموعة الإمارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 تايلاند 2 1 1 0 3 0 +3 4 2 الإمارات 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 ماليزيا 2 1 0 1 4 4 0 3 4 فيتنام 1 0 1 0 0 0 0 1 5 أندونيسيا 2 0 2 1 2 6 -4 0

قائمة منتخب الإمارات في أكتوبر 2019: