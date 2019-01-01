مواجهة ويسكا تُسجل الحضور الجماهيري الأسوأ في بيرنابيو خلال 2019

عودة زيدان لم تثر حماس الجماهير فيما يبدو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سجلت مباراة ريال مدريد ضد ويسكا في الجولة الـ29 للدوري الإسباني الحضور الجماهيري الأسوأ على ملعب سانتياجو بيرنابيو خلال عام 2019.

المباراة وهي الثانية في ملعب الريال عقب عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق لم يحضرها سوى 49.269 مشاهد، وهي الأسوأ للفريق هذا العام.

وفي الواقع، تلك هي ثاني أسوأ مباراة من حيث الحضور الجماهيري لملعب سانتياجو بيرنابيو منذ مايو 2009، وهو الموسم الأخير قبل وصول النجم كريستيانو رونالدو للعاصمة الإسبانية.

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وتُعد مواجهة خيتافي في الجولة الأولى من الموسم الجاري هي الأسوأ على الإطلاق منذ هذا التاريخ، إذ لم تشهد سوى حضور 48,466 مشاهد، وذلك بسبب توقيتها المتأخر وكونها لعبت في يوم عمل في إسبانيا.

يُذكر أن ريال مدريد نجح في الفوز على ويسكا مساء اليوم بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة تبادل خلالها الطرفان التسجيل حتى حسم كريم بن زيما النتيجة لصالح الملكي في الدقيقة 89 من اللقاء.