مواجهة سهلة لريال مدريد وقمة مبكرة لبرشلونة بكأس ملك إسبانيا

قرعة مثيرة في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، أسفرت عن مواجهة صعبة وقمة مبكرة لبرشلونة.

وأجريت القرعة اليوم، الجمعة، لتحديد مواجهات الدور ثمن النهائي من المسابقة، بعد انتهاء منافسات دور الـ32.

وجاءت المواجهة الأصعب في هذه المرحلة من البطولة، بين برشلونة ونظيره أتلتيك بيلباو، في اختبار صعب للمدرب تشافي هيرنانديز.

وبالنسبة لريال مدريد فجاءت الأمور مختلفة تمامًا، حيث وقع في مواجهة أسهل بكثير أمام إلتشي.

وأما أتلتيكو مدريد سيلعب مع ريال سوسييداد، بينما وقع فالنسيا أمام أتليتيكو بالياريس، وإشبيلية ضد ريال بيتيس.

ويلعب جيرونا أمام رايو فاييكانو، قادش ضد خيخون، وأخيرًا ريال مايوركا ضد نظيره إسبانيول.

يذكر أن مباريات الدور ستقام على يومي 15 و19 يناير الجاري، حيث يلعب برشلونة وبيلباو وريال مدريد مع إلتشي يوم 19.

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