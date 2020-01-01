مواجهة "سعودية" وصدامات قوية .. مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

مواجهة سعودية نارية بين النصر والتعاون في دوري أبطال آسيا

انتهت مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بمباراتي التعاون السعودي أمام الدحيل القطري، وبيرسبوليس الإيراني أمام الشارقة الإماراتي ضمن منافسات الجولة السادسة.

صعود درامي للتعاون عقب الهزيمة في الجولة الـ5 بـ6 أهداف دون مقابل أمام الشارقة إلى فوز قاتل على الدحيل في الجولة الأخيرة يخطف له بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وضرب التعاون موعدًا قويًا أمام نظيره النصر، ضمن الجولة الـ16 من دوري أبطال آسيا، والذي سيلعب بنظام خروج المغلوب ولكن من مباراة واحدة بعد النظام الذي فرضه الاتحاد الآسيوي بسبب فيروس كورونا.

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الأهلي السعودي يواجه شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الـ16، ومواجهة أخرى بين باختاكور الأوزبكي أمام الاستقلال الإيراني.

ويأتي اللقاء الآخير في دور الـ16 بين كلًا من السد القطري أمام بيرسبوليس الإيراني في لقاء قوي للغاية.

ونرصد لكم مواعيد الـ4 مباريات في دور الـ16:

الأهلي السعودي أمام شباب الأهلي الإماراتي (26 سبتمبر على استاد الجنوب)

باختاكور الأوزبكي أمام استقلال إيران (26 سبتمبر على استاد الجنوب)

بيرسبوليس الإيراني أمام السد القطري (27 سبتمبر على استاد المدينة التعليمية)

النصر السعودي أمام مواطنه التعاون (27 سبتمبر على استاد المدينة التعليمية)