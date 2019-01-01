مواجهة تونس وبوروندي تحت إدارة تحكيم مصري

نسور قرطاج يختتمون استعداداتهم قبل التوجه إلى مصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تقرر أن يتولى مسؤولية إدارة مواجهة منتخبي تونس وبورندي طاقم تحكيم مصري يقوده أحمد الغندور.

المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ الإثنين، على ملعب رادس، وديًا في إطار الاستعدادات لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

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ويعاون الغندور كل من أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح، ومحمد معروف حكمًا رابعًا.

نسور قرطاج حققوا الفوز منذ أيام وديًا على المنتخب الكرواتي بثنائية مقابل هدف وحيد، وسيختتمون معسكرهم بلقاء بوروندي قبل التوجه إلى مصر في 18 من الشهر الجاري.

وتقع تونس ضمن المجموعة الخامسة بكأس أفريقيا رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا، أمام بوروندي فتأتي ضمن المجموعة الثانية، التي تضم كذلك نيجيريا وغينيا ومدغشقر.