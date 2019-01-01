قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز.. ماذا يفعل رامون دياز في المباريات الكبرى؟

مواجهة قوية بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

مباراة قوية في الدوري المصري، بين الأهلي وبيراميدز، ضمن المباريات المؤجلة، حيث تحسم بشكل كبير متصدر البطولة في الفترة المقبلة.

وفي نفس اليوم، يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي حيث ينتظر سقوط الأهلي أو بيراميدز أو تعادل الثنائي ليرتقي إلى القمة مرة أخرى.

رامون دياز، الداهية الأرجنتيني يقود بيراميدز نحو تحقيق إنجازًا في حالة الفوز على الأهلي ومن بعده الزمالك في الجولة المقبلة، من الممكن أن يحتل المقدمة وقتها.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، ماذا يفعل رامون دياز في المباريات الكبرى في تجاربه التدريبية السابقة؟

اتحاد جدة

أخر تجارب الأرجنتيني قبل المجييء إلى مصر كانت مع فريق اتحاد جدة التي لم تدم طويلًا، حيث تلقى أول هزائمه أمام الهلال في كأس السوبر السعودي، بهدفين مقابل هدف.

الهلال السعودي

وقت تدريبه للهلال السعودي واجه نظيره اتحاد جدة 4 مباريات حيث حقق الفوز في لقاء وتلقى هزيمة وتعادل في مباراتين.

وقتها واجه الأهلي 4 مباريا حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة فقط.

أمام الشباب حقق الهلال بقيادة رامون دياز الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة.

أمام النصر، حقق الهلال بقيادة الأرجنتيني الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة وتلقى هزيمة.

منتخب باراجواي

حقق الفوز وقتها على البرازيل بخمسة أهداف مقابل 4 في ربع نهائي كوبا أمريكا نسخة 2015، حيث يعد أقوى فوز حققه وقتها خلال تدريبه.

وتعد مباراة بيراميدز أمام الأهلي، هي الأبرز في مسيرة الأرجنتيني مع النادي الذي أحدث حالة جديدة في الدوري المصري بالموسم الحالي.