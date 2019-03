مواجهة أساطير إنتر تفتتح ملعب وايت هارت لين

ستقام مباراة الافتتاح لملعب وايت هارت لين، معقل توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يوم 30 مارس المقبل، بمواجهة أساطير إنتر الإيطالي.

وسيكون اللقاء ضمن مباريات التجريبية للملعب الذي تم تجديده في العام ونصف الأخيرين، من أجل فتح أبوابه بدءًا من الشهر المقبل.

ويتسع الملعب إلى 62 ألفاً، لكن المباراة ستجد حضور 42 ألفاً فقط.

وسيتواجد في تشكيل إنتر، بعضًا من أساطير الأفاعي، أبرزهم، خافيير زانيتي، ديان ستانكوفيتش، لوران بلان، فرانشيسكو تولدو.

⚽️🇮🇹 We are delighted to announce that Forever – the official Legends team of @Inter – will provide the opposition for a star-studded Spurs Legends side at the second Test Event match at our new stadium on Saturday 30 March, kick-off 5.30pm.#SpursNewStadium ⚪️ #COYS