مواجهات معقدة للكبار في قرعة كأس إنجلترا!

أجريت قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب أن انتهت أغلب مواجهات دور الـ 64 دون مفاجأت تذكر.

القرعة أسفرت عن مواجهات لا يمكن أن يطلق عليها بالسهلة لكبار الدوري الإنجليزي وعلى رأسهم مانشستر سيتي.

ويلعب مانشستر سيتي مواجهة دور الـ 32 ضد نظيره فولهام، على أن يخوض توتنهام مواجهة صعبة ضد برايتون.

أما آرسنال ففي حال فوزه على نوتنجهام في المواجهة الجارية الآن فسيلعب مباراة صعبة للغاية ضد ليستر سيتي.

وفي الوقت نفسه يلعب ليفربول مواجهة متوسطة ضد نظيره كارديف سيتي، ويواجه إيفرتون برينتفورد.

أما الفائز من مانشستر يونايتد وأستون فيلا فسيلعب ضد ميدلزبره ويخوض وولفرهامبتون مواجهته ضد نوريتش سيتي.

جدير بالذكر أن مواجهات الدور التالي من البطولة تقام بين الجمعة الرابع من فبراير والإثنين السابع من الشهر نفسه.







