مواجهات قوية منتظرة .. قرعة كأس الملك دون تصنيف

الفيحاء فاجأ الجميع وانتزع لقب الموسم الماضي

تُقام في السابعة والنصف بتوقيت السعودية من مساء اليوم الثلاثاء قرعة الموسم الجاري من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي يُشارك فيها 16 فريقًا هي أندية دوري روشن السعودي.

وتُقام القرعة في قرية الدرعية الرياضية ضمن فعاليات موسم الدرعية وبمشاركة مندوبي الأندية ومسؤولي لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتبدأ البطولة من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى الوصول للمباراة النهائية التي سيُحدد موعدها لاحقًا.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن القُرعة ستجري دون تصنيف خاص للأندية، مثلما حدث في الموسمين الماضيين، مما يُنبئ بوجود مواجهات قوية مبكرة مثل الموسم الماضي حيث التقى الهلال والنصر وكذلك الشباب والأهلي في دور الثمانية.

كأس الملك هي أقدم البطولات المحلية السعودية، إذ انطلقت النسخة الأولى عام 1957 واستمرت حتى 1990، توقفت البطولة لـ18 عامًا قبل أن تعود من جديد عام 2008.

المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين اقتصرت خلال الموسمين الأخيرين على أندية دوري روشن السعودي بسبب أزمة كورونا وازدحام روزنامة الموسم، وقد قرر اتحاد كرة القدم الاستمرار بنفس النظام هذا الموسم لعدم وجود وقت كافٍ للعب عدد أكبر من المباريات نتيجة مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

الفيحاء نجح في مفاجأة الجميع الموسم الماضي والتتويج باللقب بعدما أقصى الاتحاد في نصف النهائي وهزم الهلال بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية.

الأهلي هو الأكثر تتويجًا بكأس الملك، برصيد 13 مرة، ويُطارده الاتحاد والهلال بـ9 مرات لكل منهما، ثم النصر بألقابه الستة.