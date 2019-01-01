فيديو - ميمي يرفض مانشستر يونايتد ويوفنتوس من أجل العين الإماراتي

اللاعب يرفض العروض الأوربية ويصر على الانتقال لنادي العين الاماراتي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فجر وهاب الطائي نائب رئيس نادي الشرطة العراقي مفاجأة كبيرة بعدما أكد رفض اللاعب مهند علي "ميمي" عروضًا من ناديي مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي.

الطائي قال في تصريحات تلفزيونية لقناة (دجلة)، إن هناك اندية أوربية على مستوى عالي تتنافس لضم ميمي أبرزها مانشستر يونايتد ويوفنتوس وبنفيكا وعرض تركي وأخر ياباني.

وأوضح المسؤول بنادي الشرطة أن اللاعب يرفض العروض الأوربية ويصر على الانتقال لنادي العين الإماراتي.

وأضاف الطائي أن رئيس نادي الوكرة القطري تواصل معه بشكل شخصي ووعده بتقدمي عرض مادي مميز بجانب العديد من المميزات الأخرى سواء معسكرات تدريبية أو باص خاص للنادي.

كيف تُحوّلت قمّة الأسبوع إلى سقطة الأسبوع؟ 😱

وما أسباب كارثة الأهلي؟ 😳

ومن كان أغبى من دييجو كوستا هذا الأسبوع؟ 🤦‍♂️#يلا_جول يعود من جديد 🤩 pic.twitter.com/mMC7ClcRzh — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 8, 2019

وشدد وهاب أن اللاعب يميل للانتقال إلى نادي العين بحسب رغبته الشخصية مؤكداً أنه لن يكون قادراً على التأقلم في الملاعب الأوروبية.

جوليانو : الانضمام للنصر حرمني من تحقيق حلمي

وأكمل أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه برغبته في البقاء مع الشرطة وعدم الرحيل إلى أوروبا في حال تمسك الإدارة ببيعه خارجيًا.

يُذكر أن ميمي صاحب الـ18 عاماً ينتظره مستقبل كبير نظراً لإمكانياته البدنية والتهديفية الرائعة بجانب صغر سنه.