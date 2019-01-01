النتائج المباشرة
كأس آسيا

مهند علي: الشعب العراقي يستحق الفرحة

التعليقات()
Getty Images
لاعب المنتخب العراقي الشاب مهند علي سعيد بفوز فريقه على فيتنام ويهدي الفوز للشعب والجيش العراقي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

عبر مهند علي لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم، عن سعادته البالغة بالفوز على المنتخب الفيتنامي، بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأسيوية، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

وقال مهند في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس بعد المباراة: "المباراة الافتتاحية دائمًا ما تكون قوية، نحمد الله على أول ثلاث نقاط، كنا على قدر المسؤولية".

العراق يحقق فوزًا دراميًا على فيتنام في الوقت القاتل

اختيارات المحررين

كما أضاف اللاعب العراقي الشاب: "حققنا فوزًا ثمينًا، كنا متأخرين في الشوط الأول، واستطعنا أن نعود للمباراة وأن نحقق الفوز في الشوط الثاني، أهدي الفوز للشعب العراقي والجيش والشهداء، المنتخب العراقي لن يكون منافسًا سهلًا لخصومه في هذه البطولة".

يذكر أن نفس المجموعة تضم أيضًا منتخبي إيران واليمن.

الموضوع التالي:
توخيل: نيمار لا يفكر في الرحيل عن باريس
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | بيتزي يحتفل بطريقة غريبة بهدف السعودية الثاني في كوريا الشمالية
الموضوع التالي:
الأهلي يقفز ثلاثة مراكز بهدف وحيد في سموحة
الموضوع التالي:
ليوناردو: على هيجواين أن يتحمل المسؤولية
الموضوع التالي:
لأن بعض الأشياء لا تتغير - هدف عدنان في فيتنام يحمل ذكريات سعيدة للعراق
إغلاق