مهند عسيري يفتح النار على موسى المحياني ويؤكد : باق في الأهلي

أنا انسان واضح وصريح، وعندما أفعل أي شيء يكون لمصلحة الأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن الأمور بين اللاعب مهند عسيري مهاجم النادي الأهلي، وموسى المحياني المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم على غير ما يرام.

عسيري قال في تصريحات تلفزيونية ليكشف عن بعض الكواليس التي يمر بها مؤخراً مع النادي وقال : "لم أطلب تجديد عقدي ولو فرضنا طالبت بتجديد عقدي النادي كان من حقه الرفض لان متبقي سنتين، أول خلاف كان المحياني يريد رحيلي إلى نادي الوحدة ولكنني رفضت".

اللاعب أضاف تصريحاته : "الأزمة الثانية حينما أبلغته بأنني سأذهب لقضاء فريضة الحج، ليرد علي الكابتن موسى برفضه هذا الأمر، وقالي لي من وافق لك على ذلك".

مهاجم نادي الأهلي واصل هجومه على المحياني أضاف : "ماجد النفيعي لا يتحذ أي قرار إلا بعد عرضه على موسى، وغيرى كان يضرب المدربين وحدثت قبل ذلك، في واقعة لن أذكر صاحبها لأنني احترمه".

حول اتهامه باستغلال مشاعر جماهير النادي الأهلي دافع عسيري عن نفسه قائلاً : "أنا انسان واضح وصريح، وعندما أفعل أي شيء يكون لمصلحة الأهلي".

زوران ماميتش في كل المسابقات مع العين 🇦🇪



🏟️ 89 مباراة

✔️ 51 فوز

🚫 19 تعادل

❌ 19 خسارة

🧤 27 شباك نظيفة

⚽️ سجل 210 هدف

🥅 استقبل 120 هدف

🏆 بطل الدوري والكأس 2017/2018

🥈 وصيف كأس العالم للأندية 2018 pic.twitter.com/v5hWcZ7Qkh — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 30, 2019

وعن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي قال : "أقسم بالله العظيم، موسى المحياني لديه أصدقاء بتويتر يتحدثون عنى بكلام غير صحيح، ومتأكد منه مليون بالمائة".

وأنهى عسيري تصريحاته قائلاً : :لن أنتقل من الأهلي إلى أي نادي أخر، وكما ذكرت من قبل عند توقيعي مخالصة مع النادي سوف أعتزل كرة القدم".