مهند عسيري: لا أعلم سبب استبعادي من المشاركة مع الأهلي .. وقد أرحل

لاعب الأهلي يدرس رحيله عن الفريق بنهاية الموسم

أكد مهند عسيري مهاجم فريق النادي الأهلي، على أنه لا يعلم سبب استبعاده من تشكيل الفريق خلال الفترة الماضية، بالرغم من جاهزيته البدنية والفنية بشكل كامل للمشاركة بشكل طبيعي.

مهند عسيري كان قد أجرى عملية جراحية لتنظيف الركبة خلال الفترة الأخيرة، ولكنه أنهى جميع المراحل التأهيلية، ليصبح جاهزًا بدنيًا وفنيًا للمشاركة مع الفريق في التدريبات والمباريات.

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عسيري قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لا أعلم ما هو سبب إبعادي عن الفريق، ولكنني سألت إدارة الأهلي وأبلغتني أنه قرار فني".

مهاجم الأهلي تابع: "أمتلك عروض من أندية تلعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسأنتظر حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل النظر في تلك العروض واختيار الأفضل بالنسبة لي".

وعن تجديد عقده مع الأهلي قال عسيري: "النادي لم يتحدث معي بشأن تجديد العقد، ولم يظهر مسؤولي النادي رغبتهم في ذلك حتى هذه اللحظة.

يأتي ذلك في ظل اقتراب انتهاء عقد مهند عسيري مع الأهلي، حيث دخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لفريق آخر دون العودة للأهلي، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.