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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

مهند عسيري: شكرًا للإدارة والمدرب والأهلي ينقصه شيء واحد

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المهاجم عاد للمشاركة أساسيًا، لكن الراقي خسر نقاط اللقاء

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

يرى مهند عسيري؛ مهاجم الأهلي السعودي، أن فريقه أضاع الفوز أمام الفتح، بعدما أهدر اللاعبون عديد الفرص، واعدًا الجمهور بتقديم الأفضل في الفترة المقبلة.

وتلقى الراقي الهزيمة في لقاء الليلة بثنائية مقابل هدف وحيد، سجله عسيري، على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

عسيري قال، عقب المباراة: "سنحت لنا فرص كثيرة، لكن التوفيق لم يكن حليفنا، حاولنا أن نقدم ما يرضي الجمهور وخلقنا فرص، ونعد الجماهير بأن القادم أفضل".

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عن هدفه في اللقاء: "هذا توفيق من الله، وأشكر المدرب والإدارة على ثقتهم في وعودتي للتشكيل الأساسي، ولن أخيب ظنهم بي".

واختتم المهاجم بتوضيح ما ينقص لاعبي الراقي: "نحتاج للتفاهم أكثر في الدفاع، لدينا لاعبين كبار، ينقصهم التركيز والتفاهم".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند النقطة 36 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد الفتح إلى النقطة 31 في المركز السادس.

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