"مهما حاول المضللون التشكيك في الهلال سيظلون خلفه بسنوات ضوئية"

هاجم الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، المشككين بشكل دائم في بطولات وقوة نادي الهلال، وذلك قبل مواجهة مباراة ديربي الرياض بساعات قليلة.

الهلال يستعد لمواجهة النصر عصر اليوم الخميس، باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الرزيحان قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "مهما حاول المضللون أن يشككون في الهلال، سيظلون خلفه بسنوات ضوئية".

الإعلامي الرياضي تابع: "لكي تتهافت الشركات الاستثمارية على نادي مثل الهلال، عليك أن تحقق مثل إنجازات مثل الزعيم، الشركات لن تأتي لنادي درجة ثانية وأندية لديها مشاريع".

بندر الرزيحان أردف: "لكي تصنع الفارق لابد أن تكون بطلًا، وإذا لا تعرف ما هي البطولة ادخل المدرسة وستجد أن 90% من المتواجدين داخل الفصل يشجعون الهلال".

بندر الرزيحان - ناقد حصري: مهما حاول المضللون أن يشككون في الهلال سيظلون خلفه لسنوات ضوئية.

الحصاد الرياضي ...@banderalrezohan pic.twitter.com/dJ2rWOPqcW — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 15, 2021

واختتم الرزيحان تصريحاته قائلًا: "نادي الهلال هو الأكثر حصولًا على البطولات، والأكثر حضور جماهيري، ولذلك تأتي أيضًا الشركات الاستثمارية".