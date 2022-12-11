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مهلة عشرة أيام فقط .. مركز التحكيم مهدد من فيفا بسبب حمد الله

زهيرة عادل
12:55 م غرينتش+2 12‏/11‏/2022
Abderrazak Hamdallah - ittihad 2022
مركز التحكيم يحقق في قضية التسجيلات منذ أغسطس الماضي

لم يعد أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي الكثير، لحسم قضية التسجيلات، إذ أنه وفقًا للخبير القانوني أحمد الأمير أصبح مهددًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

فيفا كان قد حكم لصالح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ضد ناديه السابق النصر، ملزمًا العالمي بدفع الرواتب المتأخرة والمكافآت والرواتب التي تم التنازل عنها خلال فترة كورونا للمغربي، فيما رفض طلب اللاعب المتعلق بالحصول على قيمة عقده كاملًا، بداعي عدم وجود سبب شرعي لفسخ العقد.

أما مركز التحكيم فينظر في القضية منذ أغسطس الماضي، بعدما أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراتها بإيقاف حمد الله أربعة أشهر، وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، ستة أشهر، مع حرمان النادي الجداوي من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة.

وأوضح الأمير أنه يتوجب على مركز التحكيم السعودي إصدار قراراته في القضية قبل بداية كأس العالم قطر 2022، الذي سينطلق بعد عشرة أيام فقط، مشيرًا إلى أن التأخير سيؤدي لاتخاذ فيفا عدة إجراءات قانونية ضده.

يذكر أنه بحسب التقارير فإن هذه القضية تسببت في عدة استقالات من مركز التحكيم، وهو ما تسبب في تأخر إصدار القرارات حتى الآن.

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