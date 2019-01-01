مهدي بن عطية: الفرق الإيراني صعبة ولدي تجربة سيئة مع المغرب

الدحيل بدأ مشواره الآسيوية بالفوز أمام استقلال طهران

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى المغربي مهدي بن عطية؛ مدافع الدحيل القطري، أن مواجهة الفرق الإيرانية دائمًا ما تكون شرسة، مشددًا على ضرورة حصد النقاط في كل مباراة من أجل الوصول بعيدًا في دوري أبطال آسيا.

الدحيل حقق اليوم الثلاثاء، الفوز أمام استقلال طهران الإيراني بثلاثية نظيفة، سجل منها المغربي الهدف الأول، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وقال بن عطية، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "من الجيد أن نبدأ المشوار بانتصار، إذا ما أردنا الوصول بعيدًا علينا أن نحصد نقاط كل مباراة نخوضها، نحن اجتهدنا ومدربنا قام بعمل كبير، بعدما جاء في وسط الموسم كان علينا أن نتأقلم سريعًا معه، والحمد لله أننا بدأنا بداية جيدة".

كأس أفريقيا وكوبا أمريكا يهددون دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

وأضاف: "الخصم كان صعبًا، كنا نعلم ذلك من البداية، هو يتمركز جيدًا في الدفاع وتأخرنا في التسجيل صعب المباراة علينا، ودائمًا ما تكون الفرق الإيرانية صعبة، خاصة وأنني لدي تجربة سيئة أمام منتخب إيران مع منتخب المغرب، عندما هزمنا بهدف نظيف".

المغرب كانت قد هزمت أمام إيران في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم روسيا 2018، والذي ودعه أسود الأطلس من الدور الأول.

يذكر أن الفوز منح الدحيل صدارة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الهلال السعودي، صاحب المركز الثاني، بعد فوزه أمام العين الإماراتي.