مهدي بنعطية يُعلق على أزمة عبدالرزاق حمد الله مع المغرب للمرة الأولى

يوسف العربي لم يتم استدعاءه وقتها من قبل المدير الفني

كشف اللاعب المغربي مهدي بنعطية لاعب نادي الدحيل القطري الحالي عن كواليس جديدة في أزمة اللاعب عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي، قبل بداية كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر الصيف الماضي.

وفي تصريحات تلفزيونية لبرنامج "فولورز" عبر قناة "الكأس" أكد بنعطية على القيمة الفنية الكبيرة للمهاجم عبدالرزاق صاحب الإمكانيات التهديفية المميزة.

وحول الأزمة الهجومية، قال بنعطية أن يوسف العربي لم يتم استدعاءه وقتها من قبل المدير الفني، إلا أن حمد الله كان ضمن الحسابات.

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وأضاف قائلاً : "حمد الله مهاجم كبير وكنا في حاجة له خلل البطولة الإفريقية، فهو سجل العديد من الأهداف مع فريقه التي وصلت إلى 45 هدف وحقق أرقامًا قياسية".

وواصل بنعطية قائلاً : "تحدثت مع حمد الله بشكل شخصي وأكدت له إننا في حاجة إليه في البطولة، ولكنه تم إدراج أسمي في المشكلة للأسف، ولكن القرار في النهاية كان بعدم تواجده في المنتخب".

وأنهى : "حصل خلاف بين اللاعبين وبعض اللاعبين خلال فترة الإعداد وتوقعت أن الأمر قد أنتهى، ولكن القرار النهائي كان عدم تواجده مع المنتخب".

يُذكر أن المنتخب المغربي قد شهد أزمة كبير قبل بداية كأس الأمم الإفريقية بعد دخول اللاعب عبدالرزاق حمد الله في صراع شخصي مع بعض اللاعبين مما تسبب في رحيله عن أسود الأطلسي.