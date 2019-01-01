مهدي بنعطية يعلق حذائه الدولي

مدافع منتخب المغرب وقائده ينهي مسيرة 11 عامًا مع منتخب بلاده

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مهدي بن عطية؛ مدافع منتخب المغربي والدحيل القطري، اعتزاله اللعب دوليًا، بعد مسيرة دولية بدأت في عام 2008.

جاء إعلان مدافع أسود الأطلس قراره، عبر شبكة القنوات القطرية "بي إن سبورتس"، حيث أكدت أن اللاعب خصها من أجل إعلام جمهوره بالاعتزال.

صاحب الـ32 عامًا انضم لمنتخب بلاده الأول لأول مرة في نوفمبر 2008 في عهد المدير الفني روجيه لومير.

وكانت أول مباراة يشارك بها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 أمام الكاميرون بيونيو 2009، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وبشكل عام، خاض بنعطية 58 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

المدافع المغربي مهدي بن عطية يعلن حصريا لقنوات beIN SPORTS اعتزاله اللعب دوليا مع أسود الأطلس pic.twitter.com/YoFxK30Y6n — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) October 1, 2019

وتم استبعاد محترف الدحيل من قائمة المغرب في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 من قبل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار، حيث فضل محترفي أوروبا عليه.

بينما شارك بنعطية في كأس العالم روسيا 2018، والذي ودعه منتخب المغرب من الدور الأول بالتعادل أمام إسبانيا والهزيمة أمام البرتغالي وإيران.