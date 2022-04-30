مهدد بغرامة ضخمة والطرد نهائيًا .. بيل في ورطة جديدة مع ريال مدريد

يواجه الجناح الويلزي جاريث بيل أزمة جديدة مع ريال مدريد، قبل بضعة أسابيع على نهاية عقده مع النادي الإسباني.

ويعتبر هذا الموسم من ضمن الأسوأ في مسيرة بيل، بسبب عدم مشاركته مع ريال بداعي الإصابات وعدم اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي عليه بصورة كبيرة.

ووفقًا للصحفي كارلوس رودريجيز من "أوندا مدريد" فإن بيل في ورطة بعد أنباء استبعاده مع مواجهة إسبانيول اليوم، السبت، في بطولة الدوري.

لماذا وقع بيل في ورطة؟

قال الصحفي الإسباني إن بيل سيغيب عن المباراة التي يمكن أن يحسم فيها ريال الدوري في حالة الفوز أو التعادل بدعوى معاناته من آلام في الظهر.

وأوضح أن موقف اللاعب سيكون خطيرًا للغاية، إذا تمكن النادي من إثبات أن اللاعب يدعي الإصابة لعدم الظهور في اللقاء.

وهو ما يتشابه مع ما حدث مع الويلزي في الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 20 مارس الماضي، وقد يصل الأمر إلى فرض غرامة ضخمة عليه تصل إلى 400 ألف يورو.

وأشار إلى أن ريال قد سئم من بيل بسبب غيابه المتكرر و"المشبوه" عن طريق إصابات غير مقنعة للجهاز الطبي بالنادي.

هل يتوقف الأمر عند الغرامة؟

وفي سياق متصل كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الأمر قد يصل إلى ما هو أبعد من ذلك، لو تمكن ريال من استخدام اللوائح القانونية التي تخص هذه الواقعة.

وأكدت أنه مع الأخذ في الاعتبار اتفاقية "League-AFE" يمكن اعتبار موقف الدولي الويلزي جادًا للغاية لو لم يثبت حقيقة إصابته بأدلة واضحة.

وتعتبر العقوبة الأشد بالنسبة لهذه الواقعة، تعرض اللاعب لغرامة باهظة بالإضافة إلى تعليق العمل والراتب من 11 إلى 30 يومًا، وقد يصل الأمر إلى الفصل تمامًا من عمله.

ويأتي ذلك لينهي بيل مشواره مع ريال بأسوأ صورة ممكنة، حيث شارك في 7 مباريات فقط هذا الموسم بمجموع 290 دقيقة.

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