مهدد بإيقاف أكثر من عام .. السر الذي دفع رينارد لاستبعاد فهد المولد

عقب 24 ساعة فقط من إعلان ضمه لقائمة المونديال، المنتخب السعودي يعلن استبعاد فهد المولد!

رغم دعم الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، الدائم لفهد المولد؛ لاعب الشباب، منذ أزمة إيقافه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إلا أنه تراجع في اللحظات الأخيرة قبل كأس العالم قطر 2022.

الفرنسي قرر اليوم الأحد، استبعاد الفهد الأسمر من قائمة الأخضر النهائية المشاركة في المونديال، واستدعاء نواف العابد؛ لاعب الشباب، بدلًا منه. (طالع التفاصيل)

بحسب بيان المنتخب السعودي فإن تراجع رينارد جاء بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية "وادا" على قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، برفع الإيقاف عن المولد، في أغسطس الماضي.

بالعودة للوراء قليلًا، حيث أكتوبر الماضي، تتضح الصورة حول قرار رينارد المفاجئ عقب 24 ساعة فقط من إعلانه للقائمة..

في الشهر المذكور، جراح الظفيري؛ وكيل المولد، أعلن وصول خاطب من وادا يخطره بالاستئناف أمام المحكمة الدولية "كاس"، على قرار رفع إيقاف اللاعب من قبل مركز التحكيم السعودي، ووقتها أكد الوكيل أن هذا مجرد إجراء روتيني.

لكن بعدها وجه الخبير القانوني أحمد الأمير تحذيرًا لوكيل المولد، مؤكدًا أنه ليس إجراءً روتينيًا، إنما يعني أن اللاعب مهدد بالإيقاف من جديد بنسبة 50% وربما لمدة أكثر من العام والنصف التي وقعت عليه من قبل، بجانب أنه قد يتم إيقافه خلال فترة الاستئناف، كتدبير وقتي.

ذلك ليس اجراء روتيني؛



- ذلك يعني بامكانية عودة ايقاف اللاعب بنسبة اكبر من ٥٠٪ وبمدة ايقاف اطول، ومن الممكن ان يتم ايقافه مؤقتا بالتدبير الوقتي https://t.co/mIXBUPGc3r — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) October 20, 2022

هذا يفسر خوف رينارد من المخاطرة باستبعاد السعودية من المونديال، حال ثبوت عدم قانونية مشاركة المولد، والأيام المقبلة ستكشف المزيد حول نتائج استئناف وادا.

يذكر أن قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بإيقاف الفهد الأسمر لمدة عام ونصف، صدر في مايو الماضي، وتم التراجع عنه في أغسطس الماضي، بعد تقديم اللاعب لأدلة تثبت تناوله دواء لمعاناته من مرض وراثي، دون علم منه أنه يحتوي على مواد محظورة رياضيًا.