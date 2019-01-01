مهام خاصة لـ"أحداد" أمام جورماهيا الكيني

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز على جورماهيا الكيني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى الزمالك، غدًا الأحد، في تحقيق الفوز على جورماهيا الكيني، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، للبقاء على أمل التأهل.

ويغيب عن مواجهة جورماهيا، خالد بو طيب مهاجم الزمالك، بسبب وفاة والده حيث اتجه إلى فرنسا لنقل جثمانه إلى المغرب، وحصل على إذن من الجهاز الفني للأبيض.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، سيكلف المغربي حميد أحداد بمهام خاصة أمام جورماهيا.

وأشارت التقارير أن جروس أوضح لأحداد نقاط ضعف مدافعي الفريق الكيني لاستغلالها، بجانب بعض الواجبات الدفاعية خلال اللقاء.

ويسعى الزمالك للحصول على الـ3 نقاط أمام جورماهيا الكيني، من أجل استكمال حلم الصعود والثأر من هزيمة لقاء الذهاب التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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ويحتل الزمالك المركز الـ3 برصيد 5 نقاط، خلف جورماهيا صاحب الـ6 نقاط، والمتصدر نصر حسين داي بـ7 نقاط.