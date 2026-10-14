طفرة تكنولوجية هائلة يقودها يوفنتوس : تقديم تشكيلة 2026-27 لأداء الرياضة والابتكار المؤسسي

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هنا تحديدًا، بين بورتا نوفا وبورتا سوزا، بدأت أعمال إصلاح المركبات والمعدات السكك الحديدية لأول مرة قرب نهاية القرن التاسع عشر. وفي يومنا الحالي، يعود يوفنتوس ليعزز دوره كقوة دافعة للابتكار. فداخل الجدران التاريخية المهيبة لمجمع OGR في تورينو، الذي تحوّل الآن إلى مركز تكنولوجي ويحتضن مسرّعة أعمال، كشف النادي البيانكونيري عن Forward Squad 2026-27، وهي المجموعة الثانية من الشركات الناشئة التي تشارك في برنامج الابتكار المفتوح Juventus Forward.

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يوفنتوس يواصل قيادة الابتكار

جاء الإعلان خلال مؤتمر Wave، وهو مؤتمر بارز على المستوى الدولي مخصص للتكنولوجيا والابتكار، وتنظّمه شركة Vento المتخصصة في رأس المال الجسور والمدعومة من Exor. وهكذا يتلاقى كل شيء: الجذور، والعائلة، وطموحات النمو، والالتزام بالابتكار.

وفي الحقيقة، كل شيء يتلاقى فعلاً. فمشروع Forward Squad يُعد، في الوقت ذاته، رمزاً لما كان عليه يوفنتوس، ولما يريد أن يكون عليه، ولما سيصبح عليه في المستقبل القريب. ومن مكتب الإدارة إلى أرض الملعب، الصلة أقرب مما قد تتخيل.

فالبرنامج، في النهاية، يبدأ من أبسط الأسئلة: ما الذي يحتاجه النادي؟ وما هي متطلبات كل قسم، وكيف يمكن تحسين عمل الجميع؟

والإجابة متعددة الأوجه بقدر ما هي فعّالة: فريق من الشركات الناشئة. ويتم اختيار كل شركة ناشئة بعد مرحلة من الاستكشاف، أي ما يشبه سوق انتقالات على المستوى المؤسسي، لتلبية حاجة محددة داخل يوفنتوس. وقد يتعلق ذلك بالأداء البدني والجانب الرياضي من العمل، أو بالإدارة المؤسسية.

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ثم هناك العنصر البشري، وهو جانب لا ينبغي التقليل من أهميته، وقد تم التأكيد عليه عدة مرات خلال العرض التقديمي. فبعضهم شارك في الفريق الأول ولديه الكثير من الإشادة بهذه التجربة، وآخرون سينضمون إلى الفريق الثاني ويبدون حماساً للتعاون المقبل.

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أما القائد، كما وُصف، وليس من الصعب فهم السبب، فهو جورجو كييليني، الرئيس التنفيذي لشؤون النادي في يوفنتوس. ويشارك أيضاً كل من كارولينا كيابيرو، مديرة الابتكار في يوفنتوس، ودوتشو فيراري برافو، رئيس قسم علوم الرياضة والبحث والتطوير. وتشرف كيابيرو بشكل أساسي على الشركات الناشئة في فئة الابتكار المؤسسي، في حين يركّز فيراري برافو على تلك العاملة في مجال الأداء الرياضي.

فريق يوفنتوس Forward Squad الأول

تم الكشف رسمياً عن فريق يوفنتوس Forward Squad الأول في 11 فبراير 2026 في ملعب أليانز ستاديوم، خلال حدث Forward بعنوان "In Play - Innovation Takes the Field".

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وكانت الشركات الناشئة الإحدى عشرة المختارة هي: Ochy وKineMo وValor Vision وSportHype وi-BrainTech وSoccerment وPenguinpass وLingopal وYouDub Studio وProfound وDHTA Sports.

وقدّمت كل واحدة منها إسهامها، سواء في الجانب الرياضي أو في العمليات المؤسسية، من خلال توسيع نطاق البيانات المتاحة للتحليل أو من خلال تبسيط بعض العمليات الداخلية وتسريعها.

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وهنا تفصيل قد يبدو واضحاً لكنه يستحق التأكيد: توفير الوقت يعني القدرة على استخدامه بشكل أكثر فاعلية وترشيد العمل. وفي عالم يتحرك بوتيرة يصعب اللحاق بها بشكل متزايد، يمكن أن يُحدث ذلك الفارق كله.

وبشكل أكثر تحديداً، تعمل الشركات الإحدى عشرة في مجالات مختلفة، تتراوح بين التدريب البدني والاتصالات الرقمية. فشركات Ochy وKineMo وValor Vision تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل حركات الرياضيين والمساعدة في الوقاية من الإصابات. أما SportHype وi-BrainTech فتركزان على الأداء الذهني والمعرفي، في حين تطوّر Soccerment أدوات متقدمة لتحليلات كرة القدم.

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وعلى الجانب المؤسسي، تتولى Penguinpass إدارة الأحداث والضيوف، وتتخصص Lingopal وYouDub Studio في الترجمة والدبلجة بلغات متعددة، وتركّز Profound على ظهور العلامة التجارية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعمل DHTA Sports على إنشاء الهويات الرقمية للرياضيين وتطويرها.

وتحدّث جورجو كييليني عن هذه التجربة الأولى قائلاً: "لقد أثار هذا الموسم الأول إعجابي حقاً. كان Forward مشروعاً تصورناه، ورؤيته يتحول إلى واقع كانت تجربة مُجزية للغاية. وما أثار إعجابي أكثر في الشركات الناشئة كان إصرارها على مواصلة التطور، وحماسها للعمل معنا، وقدرتها على تحويل كل تحدٍّ إلى فرصة للنمو. وهذه هي الروح بالتحديد التي نريد المضي بها قدماً مع فريق Forward Squad الجديد".

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كما سلّط الضوء على الفوائد الملموسة: "الشركات الناشئة قادرة على حل مشكلات يومية، أمور قد تبدو تفاصيل صغيرة لكنها مهمة، وبفضل الابتكار تساعدنا في جعل الأمور تسير بأكبر قدر ممكن من الفاعلية. وسنواصل العمل مع بعضها".

Juventus

فريق Forward Squad الثاني

لنعد إلى الحاضر: 9 أكتوبر 2026، تاريخ تقديم فريق يوفنتوس Forward Squad الثاني.

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وقبل أربع وعشرين ساعة من ذلك، التقت الشركات الناشئة من العام الماضي بتلك المنضمة إلى البرنامج هذا العام. وتُوّجت جلسة بناء الفريق بزيارة إلى مرافق يوفنتوس في كونتيناسا.

وكانت فرصة للفريق القادم لزيارة المرافق التي يُتوقع أن يُحدث فيها تأثيراً حقيقياً والتعرف عليها. ومرة أخرى، يعزّز ذلك فكرة أن كل شيء مترابط، وأن المسافة بين الشركات الناشئة وملاعب كرة القدم والنتائج الملموسة يمكن أن تكون أقصر بكثير مما نتوقع.

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والتحدي الذي وُضع في OGR هو مواصلة التحرك في هذا الاتجاه، بل وتحقيق ما هو أفضل.

وسبق تقديم الشركات الناشئة الإحدى عشرة المختارة لموسم 2026-27 نقاشُ طاولة مستديرة أدارته كارولينا كيابيرو. وجمع النقاش ممثلين من النسختين السابقة والحالية لفريق Forward Squad: جوليا ناسي، مستشارة الشراكات الاستراتيجية في Veevi (فريق Forward Squad 2025-26)، وفيرينا بابيك، كبيرة مسؤولي المشاعر في Talkalytics، وروما فان دير فالت، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لشركة Vitelle (وكلتاهما جزء من فريق Forward Squad 2026-27)، وفلورا بيل، المديرة الإدارية لـ TPF Labs في The Players Fund.

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وأتاح النقاش فرصة للتفكير في تجربة العام الماضي والنظر في ما يمكن أن يقدّمه المشاركون الجدد للبرنامج.

ومن بين الموضوعات الكثيرة التي طُرحت، برز مفهوم رئيسي واحد: الميزة التنافسية. فمن خلال الابتكار، يمكن ليوفنتوس أن يبني ميزة على أندية كرة القدم الأخرى. وبالتالي، فالابتكار ليس مجرد إضافة عصرية، بل سعي متواصل نحو التميز وإصرار على أن يكون النادي رائداً.

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الشركات الناشئة لموسم 2026-27

وأخيراً، هذه هي قائمة الشركات الناشئة الإحدى عشرة التي ستشكّل فريق يوفنتوس Forward Squad 2026-27.

الأداء الرياضي

• ForceTeck: شركة منفصلة عن جامعة باث، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الميكانيكا الحيوية للاعبي كرة القدم من خلال مقاطع فيديو بسيطة مسجلة بالهاتف الذكي. وستساعد يوفنتوس في تحسين الأداء وتقليل خطر الإصابات.

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• NUHPRO: شركة إيطالية في مجال تكنولوجيا الغذاء تطوّر حلولاً غذائية مخصصة. وستصنع ليوفنتوس تركيبة بروتينية تُستخدم قبل التدريب ومصممة لتحسين الأداء البدني والاستشفاء مع ضمان تحمّل جيد للجهاز الهضمي.

• Vitelle: مشروع Vitelle مثير للاهتمام بشكل خاص. فقد أسّست الشركة الناشئة روما فان دير فالت، وهي لاعبة خماسي حديث محترفة سابقة مثّلت ألمانيا في هذه الرياضة لمدة سبع سنوات، وهي اليوم رائدة أعمال وخبيرة في فسيولوجيا التمارين. وستعمل Vitelle مع يوفنتوس للسيدات على تحسين متابعة صحة اللاعبات وأدائهن، مع اهتمام خاص بالعوامل الهرمونية. والهدف هو تجاوز التقييمات العامة القائمة على مراحل الدورة الشهرية. وبدلاً من ذلك، ستحلل الشركة البيانات الفسيولوجية لكل رياضية على مدار الوقت لبناء ملفات فردية ومنح الطاقم الطبي والفني أدوات أكثر دقة لدعم قراراتهم.

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• Vokalo: تُدخل Vokalo التواصل الصوتي إلى تحليلات كرة القدم. فباستخدام أجهزة قابلة للارتداء، تسجّل المحادثات بين اللاعبين على أرض الملعب وتزامنها مع مقاطع الفيديو لتحليل تنظيم الفريق وديناميكياته.

Juventus

الابتكار المؤسسي

• CrowdIQ: تستخدم CrowdIQ صوراً عالية الدقة والذكاء الاصطناعي لتحليل حضور الجماهير وسلوكها داخل الملعب، وجمع بيانات يمكن أن تساعد في تحسين تجربة المشجعين وتحديد الفرص التجارية.

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• Kanoa Solutions: تطوّر Kanoa Solutions تقنيات مصممة لتقليل استهلاك المياه والطاقة في المباني. وستختبر ليوفنتوس مرشحات صنابير عالية الكفاءة، بهدف تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 35%.

• SuperQuickQuestion: منصة تتيح للمشجعين المشاركة في مكالمات فيديو مدتها 60 ثانية مع الرياضيين من خلال حملات ترويجية وبرامج ولاء. وسيختبر يوفنتوس قدرتها على التفاعل مع المشجعين في أنحاء العالم.

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• Talkalytics: تستبدل Talkalytics الاستبيانات التقليدية باستطلاعات صوتية، مستخدمةً الذكاء الاصطناعي لتحليل المشاعر التي يعبّر عنها الناس. وسيستخدم يوفنتوس المنصة لجمع الملاحظات حول تجارب أيام المباريات وبرامج العضوية والمبادرات التجارية. وفيرينا بابيك، وهي رائدة أعمال وخبيرة في التسويق الرقمي، هي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ Talkalytics. وكانت من أوائل المسؤولين التنفيذيين في Musical.ly، حيث انضمت إلى الشركة كأول موظفة أوروبية فيها وقادت توسعها في السوق الأوروبية. وقد ساعدت في دفع النمو الدولي للمنصة. وقد استحوذت ByteDance على Musical.ly في عام 2017 بقيمة تقارب مليار دولار، ثم تم دمجها في TikTok في عام 2018.

• Vivilo: منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتعرّف على الأشخاص الظاهرين في صور ومقاطع فيديو الأحداث، وتنشئ معارض مخصصة وتبسّط توزيع المحتوى الرقمي.

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• WisyPlan: منصة ذكاء اصطناعي تدمج المستندات والمشاريع والبيانات والاتصالات المتعلقة بإدارة المباني والمنشآت. وستساعد يوفنتوس في تسريع عمليات اتخاذ القرار وإدارة المرافق.

• Zaro: تطوّر Zaro بنية تحتية مؤسسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وستبني ليوفنتوس "مكتب إعلام" ذكياً قادراً على جمع وتنظيم ما يُذكر عن النادي، مما يبسّط العمل اليومي للمكتب الصحفي.

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بناء المستقبل، داخل الملعب وخارجه

وهكذا نعود إلى حيث بدأ كل شيء: OGR.

فحيث كانت القاطرات تُصلّح في الماضي، يجري العمل اليوم على بناء المستقبل. لقد تغيّرت الأدوات والمهارات والطموحات. وما يبقى هو الإصرار على التحسن ورفض الاكتفاء بما ينجح بالفعل.

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وقد وُلد مشروع Juventus Forward من هذه الفلسفة بالتحديد: الإيمان بأن الابتكار ليس مجرد تمرين في الشكل، بل رحلة يومية مبنية على احتياجات عملية وحلول يجب اختبارها وفرص جديدة يجب اغتنامها، داخل الملعب وخارجه.