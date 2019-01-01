مهاجم يوفنتوس السابق: لوكاكو سيفيد يوفنتوس أكثر من ديبالا

أموروسو يعدد مزايا لوكاكو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى نيكولا أموروسو مهاجم يوفنتوس السابق اعتقاده أن روميلو لوكاكو سيفيد النادي أكثر من باولو ديبالا وخصوصاً في دوري أبطال أوروبا.

وقال أموروسو لإل بيانكونيرو:"لوكاكو لاعب يملك قوة عظيمة خصوصاً في أوروبا، سيكون مهماً أن يعمل مع (كريستيانو) رونالدو ليستفيد البرتغالي من تحركاته وبدنياته".

وأضاف:"هو نوع اللاعب القادر على صناعة الفارق، وليس لديه مشاكل في التأقلم، يمكنه أن يصبح حاسماً ف وقت قصير، وسيضيف ما كان ينقصنا في مباريات دوري الأبطال".

وأوضح:"ديبالا يملك فنيات أكثر ولكن لوكاكو ليس فقيراً في هذا الصدد، بالتأكيد هو يجمع فنيات جيدة مع بدنيات مميزة".

وتابع:"على العكس، ديبالا يعاني في فرض جانبه الفني بسبب ضعف البدني، خصوصاً في دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن أموروسو لعب ليوفي بين 1996 و2002 وسجل 29 هدفاً، كما توج بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات.