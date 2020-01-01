مهاجم نابولي: جاهزون لتخطي برشلونة وهذا هو الفارق بين أنشيلوتي وجاتوزو

مهاجم نابولي يثق في قدرة فريقه على تخطي رفاق ميسي

قال البولندي أركاديوز ميليك مهاجم فريق نابولي الإيطالي، إن متحمس للغاية لمواجهة برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

نابولي الذي جاء في المركز الثاني خلف ليفربول في المجموعة الخامسة، سيواجه ميسي ورفاقه في شهر فبراير المقبل.

وأضاف ميليك، في مقابلة مع إذاعة " كيس كيس" : "أنها مباريات مثيرة يرغب أي لاعب في المشاركة بها، فمثل هذه اللقاءات هي التي ينتظرها اللاعب في مسيرته لأنها تعطيك حماسا ودوافع كبيرة".

وتابع: "من الواضح أننا سنواجه فريق قوي مصنف عالمياً للفوز بالمباريات، ولكن كرة القدم من الممكن أن يحدث فيها كل شيء، علينا أن نحارب حتى إن كانت فرصتنا قليلة، أنا لا أخاف من برشلونة وأعلم أننا لدينا فرصة جيدة للعبور".

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وأردف: "على الرغم من تسجيلي 10 أهداف هذا الموسم إلا أنني غير راض عن أداء الفريق بشكل عام وأرى أننا نستحق أن نتواجد في وضع أفضل من هذا".

واستكمل: "في عهد أنشيلوتي المدير الفني السابق كنا نلعب بخطة 4-4-2، ولكننا الآن تحت قيادة جاتوزو نلعب بخطة 4-3-3، تحسنا في بناء الهجمة من الخلف وعلينا السعي في أن نتطور أكثر تحت قيادته، أنشيلوتي كان يمنحنا الهدوء والاطمئنان في اللعب، أما جاتوزو فيشد من حماسنا دائماً ويتعامل على أننا أصدقاء له".

يذكر أن نابولي فشل في الفوز بمباراة في الدوري الإيطالي في ملعب الفريقق سان باولو منذ أكتوبر، ويأملون في الفوز على فيرونتينا السبت المقبل.