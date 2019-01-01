مهاجم ليفربول السابق: أهداف ميسي ورونالدو هي السبب في تراجع صلاح

صلاح يغيب عن التسجيل لمدة 7 مباريات مع ليفربول

يعتقد إيميل هيسكي نجم ليفربول السابق، أن محمد صلاح نجم الريدز، يحاول أكثر من اللازم، للوصول لمستوى الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

صلاح حظى بموسم مبهر مع ليفربول العام الماضي، حيث سجل 44 هدف بجميع البطولات، وحصد لقبي الهداف وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

الدولي المصري يواجه بعض الصعوبات بالموسم الحالي، حيث غاب عن التسجيل في آخر سبع مباريات مع الريدز.

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وقال هيسكي عن المشكلة التهديفية لصلاح:"لديه 17 هدف وهذا ليس شيء سيء أبداً، يبدو وكأنه يحاول أكثر من اللازم".

وأضاف:"صلاح ينظر للموسم الماضي عندما كان يسجل عدد كبير من الأهداف ويحظى بثقة عالية، ويقارن ذلك بما يمر به حالياً".

وتابع:"التوفيق لا يحالفه الآن، يحاول تسجيل الأهداف لأن الناس تنتظر منه هز الشباك في كل مباراة".

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واستكمل:"أحياناً يجب عليك التوازن في الملعب، باتخاذ القرارات الصحيحة بشأن التمرير أو التسديد على المرمى".

المقارنة مع ميسي رونالدو:"كنا نتحدث عنه الموسم الماضي ونضعه بجوار ميسي ورونالدو، ربما هذا السبب في حالة التوتر التي يمر بها ليصبح مثلهم ويسجل بشكل مستمر".

يذكر أن ليفربول يحتل حالياً صدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز الأخير على فولهام 2/1، كما يواجه بورتو البرتغالي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا الشهر القادم.